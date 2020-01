Op zoek naar oplossing voor parkerende lijkwagens: de ene ceremoniewagen is de andere niet Sabine Van Damme

21 januari 2020

10u25 0 Gent Sinds een lijkwagen op het kerkplein van Gentbrugge een parkeerretributie onder de ruitenwisser kreeg geschoven tijdens een uitvaartdienst, weet de stad dat er een probleem is.

“Wat gaat u daaraan doen”, wilde gemeenteraadslid Jef Van Pee (CD&V) weten. “We bekijken om het retributiereglement aan te passen specifiek voor lijkwagens”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). “Alleen is dat niet zo eenvoudig. Momenteel passen ze onder de categorie ‘ceremoniewagens’, maar daarin zitten ook andere voertuigen. Het is niet altijd eenvoudig vast te stellen om welk soort ceremoniewagen het nu juist gaat. Maar ik wil sowieso geen incidenten meer zoals dat in Gentbrugge, dus zoeken we tot er een oplossing uit de bus komt.”