Op zoek naar een sportieve uitdaging in bange coronatijden? “Ga ‘HART-lopen’ voor de zorg” Kristof Vereecke

20 maart 2020

09u13 0 Gent Nu alle grote loopevenementen in het water vallen, zoeken lopers nieuwe uitdagingen. Dit jaar geen nieuw persoonlijk record op de marathon, geen eerste ten miles,…. Runners’lab, de bekende loopschoenenketen, pakt daarom uit met een nieuwe uitdaging: HART-lopen voor de zorg.

Lopen, het is één van de weinige leuke activiteiten die nog toegelaten is tijdens deze barre coronatijden. Solo weliswaar! Alle grote loopevents zijn geschrapt. Geen marathons, ten miles of andere sportieve uitdagingen. En dus lopen heel wat lopers doelloos rond. Daarom roept Runners’lab, één van de grootse loopschoenenketens van het land met vestigingen in Gent, Zwijndrecht en Zaventem, zijn volgers op HART-jes te lopen om zorgverleners een hart onder de riem te steken. “Op die manier willen we alle zorgverleners een hart onder de riem te steken voor hun fantastische inzet”, zegt Koen Wilssens van Runners’lab. “Tegelijkertijd willen we benadrukken dat we goed voor ons zelf en voor elkaar moeten zorgen.”

Hoe werkt het?

Zo ga je te werk. Elke zichzelf respecterende loper heeft tegenwoordig een loopapp die zijn loopjes nauwgezet bijhoudt. De één zweert bij Strava, de andere bij Runkeeper, Garmin, Polar… Feit is: geen enkel detail gaat verloren. Tempo, gemiddelde hartslag, verbruikt aantal calorieën,…en dus ook het parcours dat gelopen wordt. Mee doen met de actie is dan ook erg eenvoudig: loop of wandel (solo!) een parcours in de vorm van een hart, track het met je favoriete loopapp en deel de foto via sociale media. Doe je dat ook op de facebookpagina van Runners’lab, maak je ook nog eens kans op een leuke prijs. Waar wacht je nog op? Ga HART-lopen! Solo!

Heel wat lopers gingen de uitdaging al aan. Het resultaat zie je hieronder.

