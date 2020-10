Op zoek naar een leuke plek voor een pop-up? Ego & Utopia heeft altijd plaats Sabine Van Damme

08 oktober 2020

09u50 1 Gent Momenteel een topaanbod: een leuke plek op de Sint-Kwintensberg, midden in de studentenbuurt dus. Wie een ruimte zoekt voor een pop-up, een evenement of zelfs een tijdelijke woonplaats, moet zeker even bij Ego & Utopia kijken.

“Wij bieden ruimtes om tijdelijk in te wonen, werken, of een event te organiseren”, vertelt Nathalie Hamelton. “Het is onze missie om leegstaande panden terug te activeren, niet alleen door ze te stylen en de authentieke en waardevolle elementen in de kijker te zetten, maar vooral ook door ze tot leven te wekken. En dat kan het best door er een gepaste activiteit in te laten doorgaan. Heel vaak zijn ondernemers op zoek naar een ruimte om hun concept uit te testen. Daarin vinden wij dan elkaar.”

Momenteel spring vooral een ruimte op de Sint-Kwintensberg in het oog. Het is een winkelruimte van 110 vierkante meter, pal in de studentenbuurt. Het pand heeft een leuke zwart-wit-geblokte vloer, 2 kelders, ruimte voor een paskamer en sanitair. Het is beschikbaar tot februari 2021, voor korte of langere termijn. “Maar we hebben bijvoorbeeld ook een pand in de Lucas Munichstraat, met 4 ateliers van samen 250 vierkante meter, een cinema met buffetpiano, repetitieruimte en opnamestudio. Dat pand kan volledig gehuurd worden, of in delen, maar het staat ook te koop. En dan is er nog de 300 vierkante meter grote loft in Hof ten Walle vlakbij het Rabot, ideaal voor private dinners, meetings of workshops.”

Alle locaties staan - met info – op www.geenego.eu/resideer