Op stap met de ‘voedselinspectie’: “Zonder die controles zou het eten op de Gentse Feesten veel minder te vertrouwen zijn” Erik De Troyer

23 juli 2019

19u52 3 Gent Elk jaar is de het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen– in de volksmond de voedselinspectie – op pad om de eetgelegenheden van de Gentse Feesten te controleren. Wij mochten mee met het team dat de pop-ups onder de loep neemt. “Met de hittegolf op komst is het belangrijker dan ooit dat alle voedsel op de juiste temperatuur bewaard wordt, hoe moeilijk dat ook is.”

Drie teams van het FAVV doen hun ronde tijdens de Gentse Feesten. Ze richten zich vooral op tijdelijke eetkramen en pop-ups. De vaste horecazaken krijgen de rest van het jaar al voldoende controles. Enkel in geval van een klacht krijgen ook zij controle tijdens de Genste Feesten. We beginnen de inspectie in de Sint-Jacobskerk waar Very Food Catering eten serveert. Bart Basselier verwelkomt de controleurs hartelijk. “Die mensen moeten hun job kunnen doen hé. We doen al 13 jaar evenementen en dus weten we stilaan wel wat ze willen. Moesten die mensen er niet zijn het eten op de Gentse Feesten zou er heel wat minder te vertrouwen zijn”, zegt zaakvoerder Bart Basselier.

In het vlees prikken

De twee vrouwelijke controleurs beginnen meteen. Ze trekken een wit jasje aan en duiken meteen de koelkasten in. Met een infrarood-thermometer checken ze de temperatuur van alles in de koelkast. Bij twijfel kunnen ze zelf in het vlees prikken om de temperatuur binnenin te meten.

“De temperatuur waarop er bewaard moet worden is maximaal 7 graden. In geval van vleeswaren is dat zelfs maar vier graden. Er is een speling van 3 graden. Zijn de etenswaren warmer dan toegestaan dan gaan we over tot vernietiging”, klinkt het. “Vleeswaren worden opgehaald door een gespecialiseerde firma of soms maken we de producten onbruikbaar en gaan ze gewoon de vuilnisbak in.”

Extra ijs

Er zit een hittegolf aan te komen en dus zullen heel wat eetkramen en pop-ups er alles moeten aan doen om de koeltemperaturen op peil te houden. “Dat is niet makkelijk maar het moet. Men kan extra ijs aanvoeren en etenswaren minder hoog stapelen.”

De controleurs gebruiken strafpunten. Eén strafpunt voor een kleinigheid. Drie strafpunten voor een wat groter probleem (bijvoorbeeld het gebrek aan thermometer in de koelkast) of tien strafpunten voor een zware inbreuk. In de Sint-Jacobskerk valt er weinig op te merken: een plastic kan waarvan niet zeker is of er etenswaren in bewaard mogen worden en een opmerking over het gebrek aan stromend water. Eindscore: 88 op 100. ‘Goedgekeurd met opmerkingen’ heet dat.

Een controle zonder opmerkingen is heel uitzonderlijk. Ook uitbaters van pop-ups zijn maar mensen hé, iedereen maakt al eens een fout. Controleurs

“Eerlijk, een controle zonder opmerkingen is zeer uitzonderlijk”, aldus de controleurs . “Ook uitbaters van pop-ups zijn maar mensen hé. Iedereen maakt al eens een fout. Indien men meer dan 80% zonder zware overtredingen haalt, is de pop-up goedgekeurd. Dan komen we niet meer terug. Wie minder haalt, mag zich binnen de paar dagen aan een hercontrole verwachten...en dan moét alles in orde zijn. Zo niet, stellen we een pv op. Een tijdelijke sluiting van een handelszaak doen we enkel indien er echt een onmiddellijk gevaar is voor de volksgezondheid: onhygiënische keukens, ongedierte, dat soort zaken.”

Informatie over allergenen

Van de Sint-Jacobskerk gaat het naar de Steendam waar sociaal restaurant Toreke een pop-up heeft. De keuken ziet er verzorgd uit maar toch gaan daar wat meer opmerkingen het papier op. Iets te warme temperaturen, geen thermometer in één van de koelingen, een handdoek om de handen te drogen in het toilet,...naast de temperatuur tillen de controleurs ook zwaar aan het gebrek aan informatie over de allergenen. “Die informatie moet onmiddellijk ter plaatse beschikbaar zijn als de consument hier naar vraagt. Dit kan ook mondeling maar er moet een schriftelijke verklaring aanwezig zijn waarin staat hoe en waar de info over allergenen kan worden teruggevonden.”

Ook hier is er begrip voor de controleurs. “Natuurlijk is het belangrijk dat er controles uitgevoerd worden. Die aandachtspunten zullen snel aangepakt worden”, zegt Chris Monten. “Het was vandaag de dag van de controles: na de brandweer en een controle van onze elektriciteit nu het FAVV. Nu is het enkel nog wachten tot de sociale inspectie binnenvalt en we hebben ze allemaal gehad.”