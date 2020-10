Op naar duizend geveltuinen tegen het einde van het jaar Jill Dhondt

06 oktober 2020

11u46 3 Gent Het Gents MilieuFront (GMF) heeft tot nu toe ongeveer zevenhonderd geveltuinen helpen aanleggen. Dit najaar staan er nog eens honderd afspraken in de agenda, wat de teller op achterhonderd zal brengen. De kaap van duizend geveltuinen komt dus alsmaar dichterbij.

Dit jaar werd een recordaantal geveltuinen aangelegd met de hulp van het Gents Milieu Front: 720 om precies te zijn. Dat is heel wat als je weet dat er in totaal rond de drieduizend geveltuinen geregistreerd staan in Gent. De Gentenaars geraken dus alsmaar meer vertrouwd met het concept, en overwegen ook steeds vaker om zelf een geveltuin aan te leggen. Het GMF helpt hen daar meer dan graag bij. Ze hopen dit jaar hun duizendste geveltuin te mogen aanleggen, en doen daarom een massale oproep.

“Een geveltuin houdt de warmte buiten op hete dagen en binnen op koude dagen. Bovendien zorgt het voor een stukje natuur in de stad. Het fleurt daardoor niet enkel je huis, maar ook de hele straat op. Planten zorgen ook voor meer zuurstof en filteren fijn stof. Allemaal goede redenen om een geveltuin aan te planten dus.”