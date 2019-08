Op jacht naar echte Pokémon, met net en zonder telefoon Sabine Van Damme

21 augustus 2019

09u18 1 Gent Die hype waarbij iedereen wezenloos naar zijn telefoonscherm gaapte om overal virtuele Pokémon te vangen is nog niet zo lang voorbij. Op het eiland Malem hebben ze een eigen variant. Donderdag vangen ze daar échte Pokémon.

Nooit eerder vertoond: de Real Pokémon Go-jacht. Donderdag worden een 100-tal kleine Pokémon in de buurt Malem verspreid. Er zijn exemplaren in pluche te vinden, maar ook 3D-geprinte versies. “Iedereen die donderdag langs komt, kan met netten op zoek naar Pokémon”, zegt initiatiefnemer Koen Vromman. “Malem is de eerste plek waar je echte, tastbare Pokémon kan vangen. De kinderen staan al te popelen, maar ze moeten wachten tot alles klaar is, donderdag om 15 uur wordt het startschot gegeven.” Het knotsgekke idee past helemaal in het project Malem Robotica, een ‘street art project’ van Vromman. Jaarlijks kiest hij een thema uit voor deze buurt. Zo wordt er onder meer gewerkt aan een ‘drone-kameel’ – Michel Camel – om de buurt uit de lucht te filmen.

Real Polémon Go: donderdag om 15 uur aan het Heldenplein 22 op eiland Malem (zijstraat Drongensesteenweg).