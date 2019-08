Op één jaar tijd miljoen fietsers aan Groendreef Erik De Troyer

23 augustus 2019

17u15

Op minder dan een jaar tijd zijn er één miljoen fietsers gepasseerd aan de fiets-telpaal aan de Groendreef. Meer dan 90.000 per maand dus. “Een miljoen fietsers op minder dan een jaar, dat zijn een miljoen gezonde verplaatsingen. We mogen trots zijn, en tegelijk moeten we ervoor zorgen dat al deze fietsers ook elders in de stad de nodige ruimte krijgen”, aldus schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). Kathleen Herman uit Lovendegem was iets na de middag vandaag de miljoenste passant.