Op de fiets met zeven pintjes op? 600 euro boete, alstublieft! Yannick De Spiegeleir

22 mei 2019

18u32 66 Gent Totaal buiten proportie. Dat vindt David Audenaert van de 600 euro boete die hij kreeg nadat hij aangeschoten op de fiets betrapt werd door de politie na een avondje uit in de Gentse Kompass Klub.

Hij legde een positieve ademtest af en had 0,99 promille in het bloed, goed voor het equivalent van 6 tot 7 pintjes. “Nochtans had ik eerst een pv ontvangen met de mededeling dat de boete minimum 200 euro ging zijn. De pv vermeldde ook dat ik een normale gang en spraak had, ordelijk en niet beschonken overkwam, geen drugs had genomen en vriendelijk was.” Groot was dan ook zijn verbazing toen de Gentenaar een brief kreeg waarin hem vriendelijk verzocht wordt om 600 euro te betalen. “Ik nam contact op met een advocaat, die me wist te vertellen dat ze dit nog nooit had meegemaakt en dat het bedrag van de boete buitenproportioneel streng is, maar dat ik best toch gewoon betaal, omdat de boete anders waarschijnlijk nog zou oplopen.”

Bij de politie van Gent bevestigen ze dat autobestuurders en fietsers dezelfde boete krijgen als ze dronken achter het stuur betrapt worden. In dit geval ligt de boete voor een onmiddellijke inning op 420 euro, maar de Procureur des Konings heeft de mogelijkheid om een minnelijke schikking voor te stellen tot 600 euro. “Ongeacht met welk voertuig je je verplaatst, of dat nu een auto of een fiets is. Als je dat in een dronken toestand doet, vorm je een gevaar voor jezelf, maar ook voor andere weggebruikers”, zegt Matto Langeraert, woordvoerder van de Gentse politie.