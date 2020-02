Op 1 maand 25 procent meer PMD-afval in Gent, de helft (!) meer in Destelbergen Sabine Van Damme

10 februari 2020

12u58 0

Sinds 1 januari werken Gent en Destelbergen met de ‘nieuwe blauwe zak’ voor PMD. Dat is gewoon dezelfde blauwe zak als vroeger, maar vroeger mochten daar enkel plastic flessen en flacons in, nu mogen àlle plastic verpakkingen in de zak. De boodschap is begrepen: de cijfers na één maand zijn spectaculair.

Yoghurtpotjes, champignondoosjes, plastic zakjes, alles wat huishoudelijke verpakking in plastic is mag voortaan in de blauwe zak. Na 20 jaar enkel flessen en flacons, zijn Gent en Destelbergen wel heel snel overgeschakeld. In Destelbergen werd in januari 10 ton meer PMD opgehaald dan in dezelfde maand van 2019, en dat staat voor een stijging van liefst 50%. Ook in Gent werd 409 ton PMD opgehaald, tegenover 326 ton vorig jaar. Dat is 83 ton of 25% meer. Omdat PMD weinig weegt, gaat dat echt wel over een massa zakken. Die zijn overigens groter te worden, van 60 naar 75 liter. “Het zijn voorlopige cijfers en de trend moet zich nog bevestigen”, zeg schepen Bram Van Braeckevelt, “maar het is alvast een goede start.”

Opvallend voor Gent is dat er plots ook meer GFT wordt gesorteerd, 66 ton extra zelfs. Sinds vorig jaar mogen ook keuken- en etensresten in de groene bak, en dat heeft blijkbaar ook ingang gevonden. “Dat alles heeft geresulteerd in 146 ton minder huishoudelijk restafval voor Gent, en dat is goed nieuws”, vindt Van Braeckevelt. “Al blijft het voorkomen van afval belangrijk, en is het nodig dat producenten hun verpakkingen afstemmen op het recyclagemodel. Kijk bijvoorbeeld naar chips. Zakjes mogen wel in de blauwe zak, kokers niet.” Destelbergen voerde het systeem ‘restafval per gewicht’ in. Dat motiveert de inwoners uiteraard nog meer om goed te recycleren.

Installatie

“Tonnages per maand kunnen wel fluctueren, maar na een maand of 3 moet het duidelijk zijn wat de lijn is”, zegt Mik Van Gaever van Fost Plus. “Voor de eerste maand is het alvast een goed resultaat.” De trend volgt alvast de cijfers die Fost Plus vooropstelde. “We merken in België dat waar de nieuwe zak wordt ingevoerd, het ingezamelde PMD stijgt van 15 kilo per inwoner per jaar naar 23 kilo per inwoner per jaar.” Om alles goed gerecycleerd te krijgen, zijn wel nieuwe installaties nodig. Ook in het Gentse havengebied, in Evergem, wordt zo’n installatie gebouwd. De andere komen in Willebroek en in Mons. “Tot dan is het behelpen, en worden 10 fracties uit de PMD uitgesorteerd, als de nieuwe installaties er zijn, worden dat er 14.”

In Gent zat tot nu 17% ongewenst afval in de blauwe zak, in Antwerpen was dat 33% Ivago

Nog opvallend: de kwaliteit van het PMD in Gent was altijd al heel hoog. “In Gent zat tot nu 17% ongewenst afval in de blauwe zak, in Antwerpen was dat 33%”, klinkt het trots bij Ivago. “Gent is voor ons inderdaad een referentie voor een grootstedelijk gebied”, bevestigt Van Gaever.

Voor alle duidelijkheid: in de nieuwe blauwe zak mogen alleen huishoudelijke plastic verpakkingen. Geen speelgoed dus, of ander plastic materiaal. Koffiecapsules mogen niet, vleesschaaltjes wel. Metalen verpakkingen en drankkartons mogen er ook nog steeds in, daaraan is niks veranderd.