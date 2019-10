Oostakkerse dieren gewijd en dus een jaar lang gezond Sabine Van Damme

27 oktober 2019

11u45 1 Gent Op Oostakkerdorp verzamelden vanmorgen heel wat diereneigenaars en –liefhebbers, voor de traditionele Sint-Hubertuswijding. Dan worden alle aanwezige dieren door de pastoor met gewijd water besprenkeld, om een goede gezondheid te garanderen.

In Oostakker was het niet de pastoor maar de diaken-van-dienst die de dierenwijding op zich nam. Maakt op zich geen verschil natuurlijk, het gaat om de symboliek. Er verzamelde zich een hele resem trekpaarden, zelfs compleet met jachthoornblazers. Ook enkele pony’s, en vooral heel veel honden passeerden de revue. Eén voor één werden ze gewijd, en kregen ze (een stukje van) een gewijde mastel gevoederd ook. Iemand bracht een duif mee, en een jongetje liet zijn konijntjes zegenen. Ondertussen werd er kwistig met jenever en Sint-Hubertusbier rondgegaan. Het werd dus een gezellige boel. Wie het gemist heeft, kan volgende zondag 3 november in Mendonk terecht voor een gelijkaardige Sint-Hubertusviering. Daar komen zelfs roofvogeleigenaars op af, spektakel verzekerd dus.