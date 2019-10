Oostakker, Wondelgem en handelaars in proefproject van ‘soort BIN’, start verschoven naar december Sabine Van Damme

15 oktober 2019

18u08 0 Gent “We willen de politie en de burger dichter bij elkaar brengen, en starten daarvoor een proefproject op in Wondelgem, Oostakker en met een groep handelaars”, zegt burgemeester De Clercq. “Dat zou in september starten, maar WhatsApp stopt die dienstverlening, waardoor we een alternatief moesten zoeken.”

In Gent is burgemeester Termont nooit voorstander geweest van een zogenaamde BIN, of Buurt Informatie Netwerk. Nu Mathias De Clercq burgemeester is, komt zo’n rechtstreeks contact tussen burgergroepen en de politie er wel, al willen ze op het stadhuis nog steeds de naam BIN niet gebruiken. “Het probleem daarmee is vooral dat burgers bij problemen elkaar beginnen informeren, en niet de politie”, zegt Manuel Mugica Gonzalez, ex-flik en nu gemeenteraadslid voor Open Vld.

Toch stond een nieuw proefproject in stelling, blijkt na een vraag van Anneleen Van Bossuyt (N-VA). “We hadden begin juli beslist om te gaan samenwerken met OBI4wan om een proefproject op te starten”, zegt burgemeester De Clercq. “In september stond dat technisch klaar, maar toen liet het communicatiekanaal WhatsApp weten dat zij vanaf begin december niet meer beschikbaar zullen zijn voor zulke toepassingen. En dus moesten we een ander systeem uitdokteren.”

“Eind december start een proefproject met Oostakker en Wondelgem, en ook met een netwerk handelaars. We gaan sms en e-mail gebruiken voor de communicatie tussen de burgers en de politie. Dringende berichten van de politie uit zullen per sms naar de ‘sleutelfiguren’ gestuurd worden, die het dan verspreiden naar hun netwerk in hun gemeente. Andere interessante info en niet-dringende berichten wordt via mail verstuurd, ook naar sleutelfiguren. In de omgekeerde richting kan het ook. En bij dringende zaken moet nog altijd eerst de 101 worden gebeld. Intern kunnen medewerkers van de politie elke communicatie volgen via een speciale applicatie. Half 2020 beslissen we dan, na een evaluatie, of we dat systeem al dan niet volledig uitrollen. We willen hiermee een nauwere band en betere communicatie tot stand brengen tussen politie en bewonersgroepen.”