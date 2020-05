Oostakker krijgt Roger De Letterstraat, naar de vader van het verenigingsleven Sabine Van Damme

07 mei 2020

14u56 0 Gent In Oostakker komt na de heraanleg van het dorp een Roger De Letterstraat. Roger De Letter overleed in 2010. Hij was jarenlang dé spil van het verenigingsleven in Oostakker. Zo was hij onder meer de bezieler van Vlaaiendinsdag en de Oogststoet.

“Hij werd door iedereen gewaardeerd, het is meer dan terecht dat hij nu zijn straat krijgt in zijn geliefde Oostakker”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. De naam ‘Roger De Letterstraat’ werd donderdagmorgen door het scheppencollege goedgekeurd, net als de namen Kioskpad en Vredesboompad. Die namen worden ingevoerd na de heraanleg van Oostakker-dorp.

Roger De Letter werd geboren in 1928. 30 jaar lang trok hij zich de organisatie van de Oogststoet en Vlaaiendinsdag persoonlijk aan. Maar ook in alle andere Oostakkerse verenigingen had de burgemeester van Oostakker – zoals hij werd genoemd – een hand. In 2008 gaf hij de fakkel door. Hij was toen al 80. Nauwelijks 2 jaar later overleed hij, totaal onverwacht, bij hem thuis.