Oost-Vlaanderen voorlopig gespaard van captatieverbod voor grondwater Wouter Spillebeen

02 juli 2019

17u18 14 Gent Er is voorlopig nog geen sprake van een eventueel oppompverbod in Oost-Vlaanderen. In onze provincie geldt nog steeds code geel.

In Antwerpen is een captatieverbod ingesteld voor negen stroomgebieden en in West-Vlaanderen dreigt een dergelijk oppompverbod, maar in Oost-Vlaanderen is er voorlopig nog geen sprake van droogtemaatregelen. Volgens het kabinet van waarnemend gouverneur Didier Detollenaere geldt nog steeds code geel. Dat betekent dat de situatie wordt opgevolgd, maar dat er nog geen maatregelen nodig zijn. “Volgende maandag kan daar eventueel verandering in komen”, klinkt het. Dan zit de gouverneur samen met de Vlaamse droogtecommissie om de huidige stand van zaken te bekijken.