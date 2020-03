Oost-Vlaanderen sluit bibliotheken, maar Gentse bibs moeten open blijven: “Totaal onverantwoord” Sabine Van Damme

19 maart 2020

15u47 134 Gent Terwijl in Oost-Vlaanderen zo goed als alle bibliotheken gesloten zijn, blijft die van Gent open. Er wordt nog steeds een uitleendienst georganiseerd, niet alleen in De Krook maar in alle filialen. “We kunnen niet anders, het wordt ons van hogerhand opgelegd”, klinkt het in Gent. Maar in zo goed als alle andere steden doen ze het dus wel. “Nu boeken uitlenen is totaal onverantwoord”, zegt bijvoorbeeld de burgemeester van Aalst. “Ik neem mijn verantwoordelijkheid wel op, en ik sluit de bib.”

Zowel in De Krook als in de wijkfilialen van de Gentse bibliotheken moét een afhaaldienst georganiseerd worden. De bibs moeten dus open blijven, en mensen moeten boeken kunnen reserveren en afhalen op een afgesproken tijdstip. Eergisteren waren er meer dan 130 bestellingen, gisteren bijna 500. Een quasi onmogelijke taak voor het operationeel bibliotheekpersoneel, waar er al heel veel mensen ziek zijn. Het is intussen ook bewezen dat het virus tot twee dagen kan overleven op harde oppervlakten, zoals een boekenkaft. De bibliotheekmedewerkers maken zich zorgen. De koepelorganisatie van de bibliotheken VVBAD pleit onomwonden voor een sluiting. Maar het ‘rebelse Gent’ durft dus niet tegen de richtlijnen van de hogere overheid in te gaan.

Er is afgelopen weekend meermaals vergaderd met de gouverneur. “De richtlijnen zijn duidelijk, de steden en gemeenten moéten een afhaaldienst voor boeken voorzien”, zegt waarnemend gouverneur Didier De Tollenaere. “De federale overheid legt dat op, en er zijn sancties voor wie dat niet zou doen.”

Verantwoordelijkheid

Ondanks die verplichting van hogerhand, is in de rest van Oost-Vlaanderen zo goed als elke bib gesloten. Dendermonde, Eeklo, Denderleeuw, Houtem, Erpe-Mere, Etikhove, Lokeren, Oudenaarde, Aalst, allemaal hebben ze hun bibliotheken gesloten. Ook in Antwerpen zijn de bibliotheken dicht. “Logisch toch?”, zegt bijvoorbeeld Christoph D’Haese, burgemeester van Aalst. “Een bibliotheek open houden zou absoluut in strijd zijn met het samenscholingsverbod, en de regel dat mensen enkel mogen sporten of essentiële verplaatsingen maken . Het is ook totaal onverantwoord op gezondheidsvlak, en ik heb de plicht om te zorgen voor de gezondheid van mijn burgers en mijn personeel. Dat is een verpletterende verantwoordelijkheid, dus heb ik onze bibliotheek bij burgemeestersbevel gesloten. Ja, de bib sluiten is strenger dan de opgelegde federale maatregelen. Maar ik ben ook strenger dan voorgeschreven voor nachtwinkels. Minder doen dan wat federaal oplegt mag niet, meer doen wel.” Wat D’Haese dan als excuus gebruikt om zijn bib wel dicht te doen? “Geen. Het gaat om de ratio van de regelgeving. Ik ben bevoegd in Aalst, en als de hogere overheid daar niet mee akkoord gaat, moeten ze mijn burgemeestersbesluit maar aanvechten. Dat is nog niet gebeurd. Daarbij, net voor het weekend is hier een enorme rush geweest van volk dat nog boeken kwam uitlenen. We zijn daardoor niet meer in staat een voldoende aanbod te verzekeren. Dus zijn we dicht.”

Personeel ziek

Een stap die het stadsbestuur van het ‘rebelse Gent’ dus niet durft zetten. Nochtans waren de bibliotheken vrijdag wél gesloten door het burgemeestersbevel dat toen werd uitgeschreven, maar dat blijkt weer ingetrokken te zijn. De stad Gent heeft dus nog steeds de intentie om alle filialen een afhaalpunt voor boeken te voorzien. Maar praktisch gaat dat gewoon niet meer. Van het operationeel personeel is nog 37% beschikbaar in De Krook, nog 33% in de wijkfilialen. Al de rest is ziek. Daardoor bleven gisteren alvast 6 wijkbibs toch gesloten. In diegene die open blijven, is er voldoende afstand tussen publiek en personeel. Het personeel heeft ook handschoenen, en de boeken die terugkomen, worden drie dagen in quarantaine geplaatst. Het COVID-19 virus overleeft immers tot 2 dagen lang op harde oppervlakten, zoals boeken.”