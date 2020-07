Oost-Vlaanderen krijgt nieuwe provinciegouverneur vanaf september Jill Dhondt

29 juli 2020

17u10 0 Oost-Vlaanderen Carina Van Cauter (Open VLD) wordt vanaf september de nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen. Dat werd recent aangekondigd tijdens een samenkomst van de Vlaamse Regering.

Van Cauter neemt daarbij de functie over van Didier Detollenaere die sinds november 2018 was aangesteld als waarnemend gouverneur. Vanaf 1 september worden naast Oost-Vlaanderen ook nieuwe gouverneurs benoemd in Limburg en Vlaams-Brabant.