Oost-Vlaamse kmo’s zorgen voor sterkste groei in tewerkstelling Sabine Van Damme

27 augustus 2019

10u32 0 Gent De Oost-Vlaamse kmo’s doen het qua tewerkstelling het best, op Vlaams niveau. Dat blijkt uit de kmo- jobindex van HR-dienstverlener SD Worx, die al meer dan 10 jaar de evolutie opvolgt. De tewerkstelling in Oost-Vlaamse kmo’s groeide in het tweede kwartaal van 2019 met 1,3% ten opzichte van het eerste kwartaal.

De kmo’s (bedrijven tot 100 werknemers) doen het dus goed in Oost-Vlaanderen. “De Oost-Vlaamse kmo’s tekenen in de eerste helft van 2019 een indrukwekkende tewerkstellingsgroei op: de tewerkstelling neemt vooral toe bij de kleinste kmo’s”, weet Gerben Granzow, kantoordirecteur kmo van SD Worx. “Maar ook de grotere kmo’s blijven groeien.” Die kleine kmo’s tonen een groei van 1,4%, grotere kmo’s hebben cijfers van +0,6% tot 0,8%. Het algemene Vlaams gemiddelde ligt op 0,6%, het nationale op +0,3%.

Eén van die kleine kmo’s die het opvallend goed doen, is het Gentse Remotive. Die namen het voorbije kwartaal liefst 6 mensen aan. De gemiddelde leeftijd in het bedrijf ligt op 22 jaar, wat uniek is. Remotive is gespecialiseerd in het herstel en de vervanging van roterende machines. Na drie jaar verhuisde het bedrijf naar een nieuwbouw in de Gentse haven (Evergem), met klanten in onder meer de petrochemie, papier, voeding en zelfs pretparken. Vandaag zijn ze 23 man sterk, maar ze blijven aanwerven.

“Dit jaar slaagden we erin om al negen technici aan te werven, waarvan zes in het laatste kwartaal”, zegt HR-verantwoordelijke Tina Aerts. “Onze technici, vooral mechanische profielen, doen herstellingen zowel in ons atelier als onderhoud on site bij de klanten. We staan open voor alle leeftijden, ook voor schoolverlaters. Iedereen krijgt van bij de start een opleidingstraject. We proberen het verschil te maken door een werkplaats aan te bieden waar mensen gelukkig kunnen zijn, met groen, verse soep, granola, yoghurt, leuke teambuildings en moderne werktools zoals een Iphone en een Ipad voor de uurregistratie en de rapporteringen. Het werkt: we hebben nauwelijks ziekteverzuim en we zijn actief op sociale media. Zo slagen we erin de juiste profielen aan te trekken.” Remotive heeft nog maar liefst negen vacatures in te vullen dit jaar.

Nog een positieve noot: De Oost-Vlaamse kmo’s stellen 3,2% meer mensen tewerk dan precies een jaar geleden. Daarmee staat Oost-Vlaanderen in de top drie met Limburg en West-Vlaanderen (+3,6%) als de beste leerlingen van de klas. Het Vlaamse gemiddelde ligt nu op 2,6%.