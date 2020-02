Oost-Vlaamse huizen om bij weg te dromen: van een kasteel met 24 slaapkamers tot een paardenparadijs Jill Dhondt

19 februari 2020

17u46 0 Gent Tijdens de miljoenenweek van Huizenjagers ging Bart Goovaerts op zoek naar een weekendhuis in Antwerpen voor zijn verloofde en hemzelf. De kopers mochten zich uitleven met een budget van 2,5 miljoen euro, wat enkele indrukwekkende panden op hun pad bracht. Welke droompanden staan er te koop in Oost-Vlaanderen?

Kasteel met 24 slaapkamers

In een rustige, groene omgeving in Aalter staat een kasteel dat in 1912 gebouwd werd. Bezoekers bereiken het kasteel, in baksteen en natuursteen, via een private oprijlaan. Een majestueuze inkomhal met trap is de voorbode van een bibliotheek, een bureau, een kleine en een grote salon, een statige eetkamer, een keuken, een vestiaire, een wasplaats en een garage. Verspreid over de eerste en de tweede verdieping vind je niet minder dan 24 slaapkamers en 6 badkamers. Het domein rondom het kasteel, met zwembad en aangelegde tuinen, is drie hectare groot. Het prijskaartje? Drie miljoen.

Wie interesse heeft kan contact opnemen met Found & Baker.

Voormalig zendgebouw

Op een andere plek in Aalter, verscholen in het groen, staat een domein te koop van een hectare groot. Op het perceel rust een voormalig zendgebouw van Belgacom met een bewoonbare oppervlakte van 1200 vierkante meters. Het hoofdgebouw werd modern ingericht met een zwembad, burelen, gastenkamers, een keuken, een living, vijf slaapkamers, drie badkamers en een zolder. Het bijgebouw staat momenteel leeg, de kopers kunnen het naar hun eigen smaak invullen. De prijs voor de historische panden komt neer op net geen 3 miljoen euro.

Wie interesse heeft kan contact opnemen met Immo Da Vinci.

Herenhuis met middeleeuwse wortels

In één van de oudste straten van Gent, de Onderstraat, staat een herenhuis wiens geschiedenis teruggaat tot de middeleeuwen. Achter de statige voorgevel, op het gelijkvloers schuilen een inkomhal met authentieke vloeren, een indrukwekkende bibliotheek, een ontvangstruimte, een bureel en een slaapkamer met badkamer. Een verdieping lager ligt een diepe kelder, gebouwd aan het begin van de dertiende eeuw. Vandaag vind je er een bar, een salon, een eetplaats, een wijnkelder, een zeventiende eeuwse schouwmantel en een verlichte waterput. Op de eerste verdieping vinden bezoekers een zitruimte, een open leefkeuken en een terras met zicht op de binnentuin van het Hof van Ryhove. Een verdieping hoger liggen twee ruime slaapkamers, elk met eigen badkamer. Het bovenste verdiep werd omgevormd tot loft-slaapkamer met dressing en badkamer. Van daaruit heb je zicht op alle torens van Gent. Alles samen kost het pand net geen 1,4 miljoen euro.

Wie interesse heeft kan contact opnemen met De Beer & Partners.

Moderne architectenwoning

In Kruisem, op een perceel van 3 hectare, staat een modernistische woning uit 1975 te koop. Architect Georges Vandenbussche zorgde er voor veel licht en warme materialen, als een reflectie van de buitenwereld. Vanuit de inkomhal kunnen bezoekers een uitgestrekte leefruimte met open haard binnenwandelen. Via ingewerkte schuifdeuren kunnen ze de bar en leesruimte bereiken. Verderop liggen een eetruimte en drie slaapkamers, met elk hun eigen dressing en badkamer. Onder de grond werd een ruime garage ingewerkt. Vanuit elke kamer hebben bewoners zicht op de indrukwekkende tuin, waartoe een terras, vijver en weiland behoren.

Wie interesse heeft kan terecht bij Huysewinkel.

Villa met paardenhotel

In Haaltert staat een landelijke villa met luxe voor mens en dier te koop. Het huis bevat een volledige uitgeruste keuken, een leefruimte met toegang tot het terras, een zwembad en twee slaapkamers. Het domein van drie hectare rondom de woning en het even grote bijgebouw is een droom voor paarden en paardenliefhebbers. Verspreid over het perceel staan tien stallen, een poetsplaats met solarium, een zadelkamer, een professionele piste, een overdekte longeerring, een stapmolen en weide. Bezoekers kunnen hun auto ongetwijfeld kwijt op één van de twintig parkeerplaatsen. Voor 2,3 miljoen euro is het domein van jou.

Wie interesse heeft kan terecht bij Horse Immo.