Oord der Gefusilleerden wordt een luwteplek voor de buurt Erik De Troyer

12 juni 2020

17u45 0 Gent De site van één van de gruwelijkste pagina’s uit de Gentse geschiedenis wordt voortaan elk weekend geopend als ‘luwteplek’. Het Oord der Gefusilleerden aan de Offerlaan viel tot voor kort zelden te bezoeken.

Aan de Offerlaan werden in de Eerste Wereldoorlog meer dan 50 verzetsstrijders geëxecuteerd. Het Oord der Gefusilleerden is een herdenkingsplek voor deze gebeurtenis. Normaal gezien is het oord steeds afgesloten voor het publiek. Alleen tijdens herdenkingsceremonies gaan de deuren open. Daar komt nu verandering in. Vanaf zaterdag 13 juni 2020 wordt het oord elke zaterdag en zondag van 9 tot 20 uur geopend.

‘We openen dit herdenkingsoord voor het eerst voor het publiek, zowel om de buurt een mooie groene stilteplek te geven als om de herinnering aan de slachtoffers levend te houden. Vandaag leeft in onze samenleving een stevig debat over hoe we omgaan met zwarte bladzijden uit zowel onze eigen geschiedenis als die van anderen. Dat we vandaag dit ‘Oord der Gefusilleerden’ openstellen, kan helpen om de geschiedenis tastbaarder te maken en er een mening over te vormen”, zegt schepen van protocol Mieke Van Hecke. Het gaat om een proefproject dat loopt tot 27 september.

’Vandaag is meer dan ooit duidelijk hoe belangrijk toegankelijk groen is in de stad: het is onze gemeenschappelijke tuin. Naast de aanleg van 14 nieuwe parken, mikken we daarom ook op het openstellen van private en semipublieke groenzones zoals deze’, zegt Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen.

In het Executieoord stierven 52 mensen. De meeste veroordeelden waren verzetsstrijders en werden door de Duitse bezetter geëxecuteerd. De Stad Gent zal een portret van elke gefusilleerde een plek geven op de site in de Offerlaan.