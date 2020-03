Ook World Choir Games een jaar verschoven, naar juli 2021 Sabine Van Damme

29 maart 2020

12u39 1 Gent Na de Floraliën worden nu ook de tweejaarlijkse World Choir Games een jaar opgeschoven. Die vonden normaal gezien in juli plaats in Gent en Antwerpen. Maar afgelasten is geen optie, vindt de Vlaamse regering, en dus wordt er geschoven.

Juli is nog ver weg, maar toch is het verstandig om nu al te beslissen om geen koorzangers ui 71 landen samen te brengen in 2 steden. In totaal zouden 574 koren van over de hele wereld naar Gent en Antwerpen afzakken voor de 11de editie van de World Choir Games. Alles samen gaat dat over 22.000 zangers en 1.000 begeleiders, om over meereizende fans nog te zwijgen. Omwille van de COVID-19 pandemie heeft de organisatie nu beslist om alles een jaar op te schuiven, naar de zomer van 2021. Ook 12 Gentse koren stonden klaar om mee doen. “Het uitstel was een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing”, aldus Minister-president en Minister van Cultuur Jan Jambon “Maar uitstel van de World Choir Games is de enige verantwoorde keuze om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen. We zijn verheugd dat alle partners zich volmondig achter een uitstel konden scharen, zodat we in 2021 alsnog dit topevenement naar Vlaanderen kunnen halen.”