Ook witte vlaggen op kathedraal en aan stadhuis

28 maart 2020

11u43 0 Gent Sinds een paar dagen wapperen ook witte solidariteitsvlaggen aan het stadhuis, en zelfs aan de vlaggenmast van de kathedraal, 85 meter boven de grond. Het moet een teken van hoop en samenhorigheid zijn, in deze moeilijke tijd.

De oorspronkelijke oproep luidde om een wit laken buiten te hangen als teken van steun aan de zorgsector, en als teken van solidariteit. Aan de kathedraal wappert echter geen laken van de bisschop. “Zelfs het laken van een ‘king size-bed’ zou nog te klein zijn om goed zichtbaar te zijn”, klinkt het laconiek bij rector Ludo Collin. “Dus hebben we speciaal een witte vlag besteld. Ze is 6 op 6 meter groot, en extra stevig gemaakt, want bovenop de kathedraal krijgt ze best wat beauforts te verwerken. We hebben er niet aan getwijfeld om dit gebaar te stellen. Onze witte vlag wappert van vandaag boven de stad Gent als een teken van dank en ook van hoop!” Om de vlag te hijsen moesten 425 trappen in de toren bestegen worden, want in de kathedraal is geen lift aanwezig. Ook vooraan aan de trappen van het stadhuis wappert intussen een witte vlag. Het moet een hart onder de riem zijn voor iedereen die blijft werken in coronatijden.

