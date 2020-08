Ook Willem I op de Reep volgt mondmaskerplicht trouw op Jill Dhondt

03 augustus 2020

12u13 1 Gent Een grappenmaker mat het standbeeld van Willem I op de Bisdomkaai een mondmasker aan, in navolging van de mondmaskerplicht die werd ingevoerd in het winkelgebied en de drukke straten van Gent.

Een mondmasker dragen in de Gentse binnenstad en schakelstraten is sinds een dikke week verplichte kost voor iedereen die ouder is dan 12 jaar. De meeste straatlopers houden zich aan de verplichting, ook al vergeten sommigen nog dat een mondkapje niet enkel je mond maar ook je neus moet bedekken. Tot dit weekend reageerde de politie daar eerder sensibiliserend op, zelden met boetes. De meeste Gentenaren en bezoekers van de Arteveldstad zijn zelf zodanig trouw aan de mondmaskerplicht, dat ze het standbeeld van Willem I aan de Reep ook een mondmasker gaven. Een grap of een statement, het kan beiden, maar zeker is dat het een handige geheugensteun is voor wie nog geen kapje aanhad, aangezien het beeld in de zone staat waar het dragen van een masker verplicht is.