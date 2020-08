Ook wandelbusjes hebben mondmaskerplicht, maar volgen het niet Sabine Van Damme Cedric Matthys

05 augustus 2020

17u18 0 Gent Mondmaskers zijn voortaan ook verplicht in de Gentse taxi’s. Op het openbaar vervoer was dat al langer het geval. Opvallend is dat de Gentse wandelbusjes nog steeds zonder mondmaskers rondrijden. “Nochtans is dat niet de bedoeling”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw.

De mondmaskerplicht is intussen gekend. Op het openbaar vervoer is het al langer verplicht om gezichtsmaskers te dragen. Sinds deze week is het ook verplicht om maskers te dragen in taxi’s, zowel voor de chauffeur als voor de passagiers. Net daarom valt het zo op dat de bestuurders van de wandelbusjes in de stad consequent zonder maskertjes rijden. Daar komt nu uiteraard kritiek op, onder meer van de taxichauffeurs. Want die bestuurders moeten soms hun passagiers helpen bij het op- en afstappen. “Nochtans is het echt wel de bedoeling dat ook die bestuurders masksers dragen", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. “Wij zien hen als openbaar vervoer. We zullen nakijken of de communicatie daarover correct is verlopen.”