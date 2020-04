Ook voor poetshulpen stad Gent is opgeven geen optie: “Dat mensen zeggen dat we een belangrijke job hebben, dat doet deugd”, zegt Charissa. Didier Verbaere

18 april 2020

18u40 6 Gent “Opgeven is geen optie. Als wij, de poetshulpen, niet werken, dan worden ontsmettingen niet gedaan en gaat iemand gezond mogelijk naar huis met corona”, zegt Charissa Degeyter, schoonmaakmedewerkster op de spoed- en covid-afdeling van UZ Gent.

Niet alleen de zorgverleners staan in de frontlinie in de strijd tegen corona. Ook de poetsdiensten van de stad Gent werken de klok rond om alles proper en virusvrij te houden. Dat getuigt Charissa Degeyter op de Facebookpagina van de stad.

“Ik zie voortdurend en overal werk. Contactpunten zoals klinken en lichtschakelaars moeten permanent gereinigd worden. Of ik pak zelfs wel eens een telefoon uit de hand van een dokter om er nog eens over te gaan. Je weet maar nooit. Op de intensieve zorgen draag ik een chirurgische muts, een gewone bril of een gezichtsmasker, een FFPP2-mondmasker, een dikke schort, handschoenen en daaronder mijn gewone werkkleren. Ik voel me veiliger in het ziekenhuis dan in de supermarkt”, zegt Charissa.

Mijn bloed begint te koken als ik zie hoe dicht mensen bij elkaar staan om te babbelen Poetsmedewerker Charissa

“Maar mijn bloed begint te koken als ik zie hoe dicht mensen bij elkaar staan om te babbelen. Ik begrijp het wel. Iedereen wil menselijk, fysiek contact. Maar men speelt met het leven van anderen. Ze zouden het eens moeten zien op de intensieve zorgen in een eenheid van zeven patiënten, waarvan er zes aan de beademing liggen. Ik hou mijn hart vast over wat de gevolgen zijn van het vorige paasweekend en ben heel benieuwd naar de cijfers over een week. Want dat de ziekenhuizen vol liggen dat mag niet het nieuwe normaal worden”, zegt ze.

“Een opmerking als ‘ge beseft toch dat ‘gulder’ één van de belangrijkste jobs in het UZ doet’ dat doet deugd. Ik ben trots om deel uit te maken van een groot radarwerk want elk elementje is noodzakelijk om dat te doen draaien”, besluit Charissa. “Bedankt Charissa en collega’s om onze ziekenhuizen veilig te houden”, klinkt het bij de stad.

