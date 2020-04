Ook stoffenwinkel wil open: “Wij zijn een doe-het-zelfzaak voor vrouwen” Sabine Van Damme

17 april 2020

10u00 0 Gent Nu tuincentra en doe-het-zelf-zaken terug open mogen, zorgt dat direct voor heel wat vragen. Dat Brico, Gamma en Hubo doe-het-zelf-zaken zijn, staat buiten kijf. Maar hoe het zit met andere winkels, is opnieuw onduidelijk. Inge Mertens van Mertens Mercerie bijvoorbeeld wil ook terug open. “Wij hebben een grote stoffenzaak. Dat is dus een doe-het-zelf-zaak voor vrouwen”, vindt ze.

Mertens Mercerie langt de Brusselsesteenweg in Melle is zo’n zaak waar je kan snuisteren tussen honderden stoffen en toebehoren. Naar elastieken om mondmaskers te maken bijvoorbeeld is nu veel vraag. “Ik heb geen webshop”, zegt Inge Mertens. “Dat is omdat ik een relatief vast cliënteel heb, en omdat die mensen allemaal graag naar de winkel komen. Hoe een stof eruit ziet en aanvoelt, zie je alleen maar in het echt.”

Sinds de coronasluiting is het behelpen voor Inge, want de klanten bestellen nu via mail en via Facebook. Zij bezorgt dan pakketjes bij de mensen thuis. Maar nu de doe-het-zelf-zaken weer open mogen, vindt Inge dat ook haar zaak open mag. “Wij zijn als het ware een doe-het-zelf-zaak voor vrouwen”, stelt ze. “Waarom zouden klusjes in huis of in de tuin meer waard zijn dan het maken van kledij of gordijnen? Waarom mogen mensen zich wel uitsloven met hamers en boormachines, maar niet met een naaimachine? Daar zit toch geen logica in?” Naast de stoffenzaak van Inge ligt overigens de winkel van haar broer. Hij verkoop naaimachines.

Inge hoopt dat haar oproep niet in dovemans oren zal vallen. Net als zovele winkeliers valt de wekenlange sluiting van haar zaak haar zwaar, en ze wil graag terug aan de slag. “Uiteraard met alle geldende regels van afstand en zelfs mondmaskers”, zegt ze nog.