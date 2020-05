Ook recyclagepark Gentbrugge gaat weer open en voortaan mogen tot 12 wagens tegelijk binnen Sabine Van Damme

11 mei 2020

14u03 0 Gent Vanaf dinsdag 12 mei verhoogt Ivago de capaciteit van de recyclageparken. Voor het eerst sinds half maart gaat ook het park in Gentbrugge weer open. Daar mogen slechts 7 wagens tegelijk binnen, maar op de andere recyclageparken wordt het aantal toegelaten auto’s opgetrokken van 10 naar 12.

Het aantal auto’s dat tegelijk binnen mag, hangt af van de grootte van het recyclagepark. Op het kleine park van Gentbrugge zijn dat er 7, in alle andere vanaf morgen 12, in het grote park van Destelbergen zelfs 15. De parken blijven vanaf morgen ook gewoon weer open over de middag, dus doorlopend van 9.30 tot 17.15 uur. Textiel kan opnieuw ingeleverd worden, asbest nog steeds niet. “De veiligheid van de medewerkers en de bezoekers blijft de eerste bezorgdheid”, klinkt het bij Koen Van Caimere van Ivago. “Daarom blijven de andere maatregelen behouden. Stewards staan in voor een vlotte circulatie en het ontsmettingsteam blijft ook deze week aan de slag om aanraakschermen en trappen te ontsmetten.”

Thuis sorteren

Er wordt gevraagd vooraf thuis te sorteren zodat je verblijfsduur op het park zo kort mogelijk is. De andere regels luiden: “Blijf in de wagen zitten tijdens het wachten. Kom alleen. Enkel wanneer je iemand nodig hebt om je afval uit te laden, kan je met twee komen. Kinderen zijn niet toegelaten en moeten eventueel in de wagen blijven zitten. Houd 1,5 meter afstand. Draag handschoenen. Een mondmasker is niet verplicht, maar wel aanbevolen. Betaal bij voorkeur contactloos.”

Sinds de heropening van de parken in Gent en Destelbergen leverden méér dan 23.000 bezoekers materiaal af op één van de 5 geopende Ivago-recyclageparken. Elk park ontving dagelijks tussen de 180 en 250 bezoekers.