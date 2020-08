Ook Pierino voelt de impact van corona: “Weinigen weten dat ze hun mondmasker mogen afdoen om een ijsje te eten” Jill Dhondt

03 augustus 2020

18u14 0 Gent Het is warm geweest dit weekend en het belooft de rest van de week ook mooi weer te worden. Je zou denken dat de ijskarren gouden tijden beleven, maar de coronacrisis weegt ook zwaar op hen. De bekende Gentse ijsmaker Pierino merkt hoe de binnenstad leegloopt, met minder klanten tot gevolg.

De ijskarren van Pierino zijn een bekend zicht in het Gentse straatbeeld. Al enkele jaren staat Dino Ruffolo (46) aan het roer van het ijsimperium dat zijn vader Pierino (68) eenendertig jaar geleden uit de grond stampte. De formule is vandaag nog steeds dezelfde als in het begin: het ijs wordt gemaakt met verse ingrediënten die Dino zelf gaat kiezen op de markt. En dat loont: Gentenaren en bezoekers gaan vaak in de rij staan om een ijsje van Pierino te krijgen.

Sinds de mondmaskerplicht werd ingevoerd in het centrum van Gent, is het echter rustiger op de Korenmarkt en het Sint-Baafsplein waar bij mooi weer karren van Pierino staan. “Mensen moeten verplicht een mondmasker dragen, dus zijn ze minder snel geneigd om een ijsje te kopen. Ze mogen nochtans hun mondmasker af doen als ze een ijsje eten, maar niet iedereen weet dat. Onze drie rondrijdende karren doen het wel goed. Dat is dan het voordeel van de pandemie: de meeste mensen zijn niet op vakantie gegaan maar thuisgebleven. De verkoop van die karren ligt daardoor hoger dan andere jaren, maar in het algemeen verdienen we maar 30 tot 40 procent van wat we anders verdienen. Dat is helemaal te wijten aan de kalmte die heerst in het centrum van Gent.”