Ook na 48 ongelukken flitst politie 3.765 overtreders aan werken op viaduct E17: “We hebben zelfs een topsnelheid van 154 kilometer per uur gemeten” Cedric Matthys

01 juli 2020

11u16 0 Gent Aan de werken op het viaduct van de E17 zijn de afgelopen twee maanden 3.765 overtreders geflitst. Dat blijkt uit cijfers die onze redactie opvroeg bij de federale politie. “Onze flitspaal heeft zelfs een tijdje een technische storing gehad”, zegt woordvoerster Jana Verdegem. “De cijfers liggen dus eigenlijk nog hoger.”

Het viaduct van de E17 in Gentbrugge was de afgelopen maanden niet weg te slaan uit de verkeersbulletins. Sinds er op 8 mei herstellingswerken zijn gestart, vonden er bijna vijftig ongelukken plaats. Eén trucker, een 37-jarige Hongaar, liet het leven en bij acht andere ongevallen raakte iemand gewond. Hallucinante cijfers, al lijken ze weinig weerklank te vinden bij de bestuurders op de snelweg. Uit cijfers die onze redactie opvroeg bij de federale politie blijkt dat in de buurt van de werken nog vaak te snel gereden wordt.

“Onze mobiele flitspaal die we bij de start van de werken opstelden, legde al 3.765 bestuurders vast op de gevoelige plaat”, legt woordvoerster Jana Verdegem uit. “2.515 boetes zijn al verwerkt. 1.250 foto’s zitten nog in het apparaat. Deze cijfers zijn schrijnend, zeker als je weet dat een deel van de beelden verloren zijn gegaan. De flitspaal heeft even een technische storing gehad. Het aantal overtreders ligt dus eigenlijk nog hoger.” De meeste hardrijders krijgen een minnelijke schikking opgestuurd, maar sommigen zullen zich moeten verantwoorden voor de politierechter. Zo reed op 13 mei om iets na twee ‘s nachts iemand tegen 154 kilometer per uur voorbij de flitspaal. Dat is maar liefst drie keer meer dan toegelaten. De limiet ligt er gezien de werken op 50 kilometer per uur.