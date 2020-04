Ook in Gent illegaal feestje stilgelegd: burgemeester hoopt dat er streng gestraft wordt Sabine Van Damme

19 april 2020

20u37 5 Gent In de nacht van zaterdag op zondag is er ook in Gent een illegaal feestje stilgelegd, na een klacht van buren. Burgemeester Mathias De Clercq is het beu. “Ik hoop dat het parket die mensen zal vervolgen en dat er strenge straffen komen.”

“In de nacht van zaterdag op zondag was er een feestje aan de gang in de Brabantdam”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Vier personen kregen een onmiddellijke minnelijke schikking van 250 euro, tegen de vijfde werd een pv opgesteld.” Bij de politie kwamen verschillende meldingen van feestjes binnen van buren. “Onze mensen gaan altijd ter plaatse, maar vaak gaat het dan om een tv die te luid staat of zo, of zelfs mensen die op straat staan te praten”, zegt Langeraert. “Afgelopen weekend was er nog een melding van een feestje, maar dat bleek uiteindelijk een samenscholing van een aantal jongeren.”

Burgemeester Mathias De Clercq is het beu. “Die illegale feestjes moeten stoppen. Ze zijn een kaakslag voor iedereen in de zorg die zich inzet voor de zieken, maar ook voor de mensen die zich wél aan de regels houden. Ik hoop dan ook dat de overtreders streng zullen worden aangepakt.”



