Ook in 2020 gratis feestbussen De Lijn op oudejaarsnacht Yannick De Spiegeleir

26 december 2019

17u19 0 Gent Ook dit jaar zijn tal van eindejaarsevenementen en -fuiven vlot bereikbaar met de feestbussen van De Lijn in Oost-Vlaanderen. De feestbussen rijden tot in de vroege uurtjes en tot in alle uithoeken van de provincie.

De bussen vertrekken vanuit de regio’s Sint-Niklaas, Aalst en Gent. Overstappen van de ene feestlijn op de andere is mogelijk, waardoor het netwerk een hoog feestgehalte krijgt om naar uit te kijken.

De Provincie Oost-Vlaanderen wil het openbaar vervoer betaalbaar en toegankelijk maken voor iedereen. Daarom investeert de Provincie 12.500 euro in gratis feestbussen op oudejaar.

“De Provincie Oost-Vlaanderen promoot én investeert in het gebruik van het openbaar vervoer als een waardevol vervoersalternatief dat betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen. Om de fuifgangers in de loop van oudejaarsnacht veilig huiswaarts te brengen, zorgt het provinciebestuur dan ook graag voor gratis feestbussen in Oost-Vlaanderen", zegt gedeputeerde Riet Gillis (Groen), bevoegd voor mobiliteit.

Alle info zoals het traject of de dienstregelingen is terug te vinden op de webpagina over het oudejaarsaanbod Oost-Vlaanderen van De Lijn.