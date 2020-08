Ook heel wat Gentse Aldi’s dicht door spontane staking Wietske Vos

31 augustus 2020

16u42 4 Gent De spontane stakingsactie bij Aldi liet zich maandag ook voelen bij de Gentse filialen. Zeker de helft van de winkels bleef dicht. Bij de Aldi-filialen in Wondelgem, Mariakerke, Drongen en Destelbergen stonden de klanten voor een gesloten deur en waren er in de loop van de dag vakbondsacties aan de gang.

In totaal 35 vestigingen In Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant bleven maandag dicht. Het personeel protesteert onder meer tegen de afbouw van de beschermingsmaatregelen tegen corona, het sinds 2015 ongewijzigde loon van de managers terwijl het takenpakket wel uitbreidt, en het verminderen van uren in de winkels.