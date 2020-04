Ook Gentse Flikken hebben boodschap voor VTM-heli morgen: “Samen op weg naar het einde van de crisis”



Sabine Van Damme

04 april 2020

14u44 2 Gent Morgen Morgen vliegt de heli van VTM en HLN over Vlaanderen om overal boodschappen van hoop te filmen. Hoop dat de coronacrisis snel voorbij is, en dat we ons dan eindelijk weer vrij mogen bewegen. Ook de Gentse politie doet mee, en heeft een boodschap voor Vlaanderen.

“SAMEN OP WEG NAAR EINDE CRISIS”. Dat is de boodschap die de politie morgen op het dak van het commissariaat van Ekkergem wil leggen. Korpschef Filip Rasschaert heeft in deze periode de handen vol. Zijn korps moet ervoor zorgen dat de Gentenaars de maatregelen van de federale regering opvolgen, desnoods met harde hand. Tot en met vrijdag werden al 392 waarschuwingen gegeven en 756 pv’s uitgeschreven voor mensen die het samenscholingsverbod negeerden of niet-essentiële verplaatsingen maakten. Er werden ook al 31 ‘onmiddellijke schikkingen’ getroffen, waarbij onmiddellijk 250 euro betaald werd via een betaalterminal.

Gelooft u zelf dat de weg naar het einde van de crisis is ingeslagen?

Filip Rasschaert: “Een korpschef is waarschijnlijk de verkeerde persoon om die vraag te beantwoorden. Maar wat zeker is, is dat de inspanningen van de Gentenaars resultaat hebben. We zien dat de situatie in de Gentse ziekenhuizen beheersbaar is. We willen dan ook uitdrukkelijk ons groot respect uiten aan alle verplegers, verzorgers en geneesheren. Wij hopen dat we als Gentse flikken met onze handhaving bijdragen tot een beheersbare crisis. Daarvoor doen we het.

Klopt het dat het voor de politieman of –vrouw op straat een soep is om te weten wat nu wel en niet mag, en dat ook nu weer, net voor het weekend, de regels zijn aangepast?

“Dat is inderdaad zo en zal vermoedelijk ooit wel een belangrijk punt bij de nationale evaluatie worden. Sinds 1 april hebben wij de klok rond een referentiepersoon die in contact staat met het parket Oost-Vlaanderen. Wij doen wat het parket zegt en schrijft. Daarbij is de leidraad dat de inbreuk duidelijk moet zijn en dat de ‘slechte intentie’ van de overtreder ook een belangrijk element is. Zo willen wij het voor de flik op straat duidelijk maken. Daarom hebben we ook de procedures herzien, en 16 betaalterminals op het terrein gebracht. Voor alles wat aanspreken, ondersteunen en zo meer betreft, kijken we wel naar de nationale teksten.

Als er een privéfeest aan de gang is en de mensen doen niet open, dan gaan we binnen. Het wettelijk kader laat ons dat toe. Filip Rasschaert

Zijn jullie ook van plan om drones in te zetten?

“Absoluut niet. Ik stel met zekerheid dat een moderne politiedienst moet beschikken over drones, maar die inzetten om tweede verblijvers te controleren, zoals men aan de kust gedaan heeft, is naar mijn mening de slechts mogelijke reclame voor een politioneel gebruik van drones. Gelijk welk middel moet ingezet worden als een gewoon middel niet volstaat en als het belang groot is. Iemand die zich opsluit in zijn caravan is in overtreding, maar er is geen ‘dringend gevaar voor de volksgezondheid’. Bovendien kan je de overtreding op een andere manier vaststellen. Ik heb dus het aanbod voor drones dat we vanuit verschillende hoeken kregen onmiddellijk afgeblokt en zelfs niet voorgelegd aan de burgemeester.

Nochtans was uw uitspraak deze week ook niet mis. U stelt dat als het moet, de Gentse politie zelfs in een privé-woning binnengaat om een feestje te stoppen.

“Het is een straffe uitspraak, maar het klopt wel. Als je een privéfeest houdt en als we voldoende elementen hebben dat de volksgezondheid daardoor ernstig in het gedrang komt, komen we bij je aanbellen. Dat hebben we spijtig genoeg al een paar keer moeten doen. Maar de mensen doen dan open en het gevaar stopt. Doen ze niet open en blijven ze feesten, dan gaan we binnen. Het wettelijk kader laat ons dat toe. Als we twijfelen of als we meer tijd hebben, bellen we eerst naar het parket.. We doen dan geen huiszoeking, maar we stoppen het feest.

Wat is uw hoop?

“Mijn overtuiging is dat iedereen kijkt naar wat er in de wereld gebeurt, en dat het er toch sterk naar uitziet dat - door het respecteren van de regels – er een reële hoop is op stabilisatie en herstel. Ik denk dat er net daarom een groot draagvlak is om de huidige en toekomstige maatregelen spontaan goed op te volgen.