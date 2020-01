Ook Gentse bouwmaterialenhandel slachtoffer van cyberaanval: “De rekening zal gepeperd zijn” Cedric Matthys en Erik De Troyer

14 januari 2020

21u00 4 Gent Charles De Witte, zaakvoerder van Bouwpunt O.V.B., is slachtoffer geworden van een cyberaanval. Sinds donderdag ligt de software van bouwmaterialenwinkel plat, maar de klanten ondervinden geen hinder. “Pen, papier en steengoede medewerkers. Dat houdt ons recht.”

Picanol is de laatste dagen niet uit het nieuws te branden. De productie bij de Ieperse weefmachineproducent ligt al even stil door een cyberaanval. Het bedrijf, waar zo’n 1.600 mensen werken, eist alle aandacht op, maar intussen worden ook heel wat Oost-Vlaamse firma’s gehackt. Zo maakte Bouwpunt O.V.B. - sinds 1936 een gevestigde waarde aan de Nieuwevaart in Gent - vorige week voor het eerst een cyberaanval mee. “Toen ik donderdag aankwam in mijn bedrijf merkte ik op dat mijn computer kuren had. Mijn bureaublad was volledig leeg. Onmiddellijk nam ik contact op met ons IT-bedrijf. Toen zij merkten dat ze niet binnen konden in ons systeem, kwamen ze de servers halen”, zegt zaakvoerder Charles De Witte (48).

Brute pech

De criminelen gingen bij Bouwpunt O.V.B. op dezelfde manier te werk als bij Picanol. Het systeem raakte op 15 december besmet met ransomware en raakte steeds verder geïnfecteerd. Hoewel het bedrijf investeert in de beveiliging van hun software raakten de criminelen toch binnen. “We hebben waarschijnlijk gewoon brute pech gehad”, licht De Witte toe. “Vergelijk het met dieven die met een vals zendertje voor garagepoorten rondlopen. Ze gaan van poort tot poort tot er eentje opengaat. Iedereen kan slachtoffer worden. Daarom raad ik elke zaakvoerder om zich hiertegen te verzekeren. Naast de factuur van mijn IT-bedrijf moet ik immers ook de dagen werk van mijn medewerkers betalen. Ik heb nog niet berekend wat deze grap me zal kosten, maar de rekening zal gepeperd zijn. Dat staat vast.”

Pen en papier

Het IT-bedrijf van Bouwpunt O.V.B. liet intussen weten dat alle documenten tegen morgenavond opnieuw op de servers zullen staan. Hoewel er een mogelijkheid was om met de hackers in contact te komen - en losgeld te betalen - kon het bedrijf het probleem zelf oplossen. Ook ondervonden de klanten geen hinder van het probleem. “Er werken vijftien mensen bij Bouwpunt O.V.B.”, zegt de zaakvoerder. “Zij hebben deze situatie enorm goed aangepakt. Heel wat van onze medewerkers zijn al tientallen jaren in dienst. Ze weten net als ik nog hoe we werkten voor al die software bestond. De voorbij dagen schakelden we even terug op pen en papier. We noteerden met de hand alle bestellingen. Die moeten we de komende dagen allemaal manueel overtypen in ons systeem. Dat wordt een hele klus. Al boden verschillende medewerkers zich spontaan aan om mij in het weekend wat te komen helpen. Op zo’n moment voel je je als werkgever gewaardeerd.”