Ook geen debat met Dries Van Langenhove in Sint-Pietersabdij Erik De Troyer

05 september 2019

17u57 2 Gent Ook het aangekondigde debat met Dries Van Langenhove (VB) in de Sint-Pietersabdij gaat niet door. “De risico’s waren te groot en daarom heb ik het debat geweigerd”, zegt Doreen Gaublomme, directeur van de vzw Historische Huizen dat de Sint-Pietersabdij beheert.

De voorbije weken was er veel te doen over het debat. Het zou eerst plaats vinden in een auditorium van de Ugent. Van Langenhove mag van rector Rik Van de Walle de gebouwen van de Ugent echter niet binnen. Daarop gaf studentenvereniging LVSV aan te verhuizen naar de Sint-Pietersabdij, maar ook daar krijgen ze een ‘njet’.

“Ik ben te rade gegaan bij de politie om de risico’s van zo’n debat in te schatten. De Sint-Pietersabdij is een historisch monument en we vrezen voor ongeregeldheden en protestacties als we het organiseren. De weigering is er om te voorkomen dat ons gebouw beklad of beschadigd wordt. Met politiek heeft deze weigering niets te maken”, benadrukt Gaublomme.