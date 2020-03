Ook Easypark mengt zich in mobiel parkeren

Erik De Troyer

19 maart 2020

09u38 0 Gent Ook tijdens de coronacrisis moet er officieel nog steeds parkeergeld betaald worden. Sinds deze week is er een nieuwe speler die zich roert tussen de al bestaande aanbieders van mobiel parkeren: Easypark.

Dat is een wereldwijde speler actief in 1.500 steden en negentien landen. Gent is na Brussel de tweede Belgische stad waar Easypark op grote schaal uitrolt. In de app kan men aangeven waar men naartoe moet en zo krijgt de automobilist de goedkoopste beschikbare straatparkeerplaats aangeboden. Betalen gebeurt via Visa, Mastercard, Paypal en Apple Pay.

In het verleden waren er vier verschillende aanbieders van mobiel parkeren in Gent. De stad annuleerde al die contracten en startte een nieuwe procedure. Daardoor zijn er nu acht aanbieders die ofwel al gelanceerd zijn ofwel zich voorbereiden om in Gent actief te worden. Het gaat om 4411, Easypark, Flowbird, Parkmobile, PayByPhone, OpnGo, Parkd en Yellowbrick.