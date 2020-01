Ook dit is Gent: zandvlakte vol meeuwen Sabine Van Damme

17 januari 2020

09u06 0 Gent Een zandvlakte met plassen en een horde meeuwen. Je zou denken dat je aan de Belgische kust bent, maar het is wel degelijk Gent. Blankenberge aan de Leie. Of aan de Watersportbaan, dan toch.

Wie langs de Watersportbaan rijd, aan de Noorderlaan, de kant van ‘’t vliegend brugske’ dus, heeft ze ongetwijfeld al gezien. Op een vrijgemaakt terrein vlak bij het wegeltje Halfweg heeft een zwerm meeuwen een thuis gevonden. En ze zijn met veel. Het kale, zanderige terrein vol plassen met regenwater is dan ook een ideale habitat voor de beesten, die oorspronkelijk zeevogels waren. Ze zijn steeds meer landinwaarts getrokken en leven van het afval van de mens. En daardoor hebben we dus ook in Gent steeds meer meeuwen.