Ook dit is corona: minder zwerfvuil, meer sluikstort Sabine Van Damme

15 april 2020

11u13 8 Gent Half maart viel de wereld stil, en dat heeft een enorme impact, op alles. Ook bij afvalintercommunale Ivago zien ze een verschil. Er is minder zwerfvuil – logisch, want iedereen wordt verondersteld in zijn kot te blijven – maar er is meer sluikstort.

Gesloten cafés en restaurants, gesloten scholen en winkels, geen halfvastenfoor en geen evenementen, geen toeristen. Uiteraard heeft dat een impact op het afval in Gent. Positief, maar ook negatief. De cijfers voor april zijn er uiteraard nog niet, die van maart wel. Maart was, voor wie het al vergeten mocht zijn, nog een halve ‘normale’ maand. De lockdown startte op 13 maart met de sluiting van de horeca. IVAGO haalde in die maand nog 4 ton afval op op evenementen. Vorig jaar was dat 13 ton. De afvalkorven op straat waren goed voor 53 ton, tegenover 108 ton in 2019. De straatvegers raapten 200 ton zwerfvuil van de straat, tegenover 481 ton vorig jaar in maart. Tot slot veegden de IVAGO-veegmachines in maart 2020 nog zo’n 181 ton afval van de straat - 80 % daarvan is eigenlijk zand -, daar waar dat in maart 2019 iets meer dan 441 ton was. Logische cijfers.

Verontrustend is wel dat IVAGO in maart zowat 20 % meer sluikstortmeldingen via de app of website binnen kreeg. Er werd zo’n 8 ton meer sluikstort opgeruimd. In maart 2020 telden we 91 ton tegenover 83 ton in maart 2019. 85 % van de gemelde sluikstorten is binnen de 42 uur door de IVAGO-ploegen verwijderd. “Maar meer sluikstort op ons bord kunnen we missen”, zegt bevoegd schepen Bram Van Braeckevelt (Groen). “Sluikstorten of afval zomaar op de grond gooien is onaanvaardbaar, ook in deze tijden. Alleen samen houden we Gent proper.”

Huisvuilophaling garanderen

Om de gewone huis-aan-huisinzameling te kunnen blijven waarborgen, schroefde IVAGO een deel van zijn reinigingsactiviteiten terug. Ook het Dienstenbedrijf Sociale Economie, dat in de 19dE-eeuwse gordel de straten schoonveegt, legde een groot deel van zijn werkzaamheden noodgedwongen stil. “IVAGO werkt zich uit de naad om de huisvuilophaling te garanderen en de recyclageparken open te houden”, zegt Van Braeckevelt. “De Gentenaars zijn daar dankbaar voor, dat merken we.”

Maart was, zoals gezegd, slechts een halve lockdown-maand. De cijfers voor april zullen een nog duidelijker beeld geven van de impact van corona op het afval in onze stad.