Ook de toeristenbootjes doen mee: dan toch 14de editie van Theater op het Water tijdens Gentse Feesten Wietske Vos

09 juli 2020

10u50 0 Gent Rederij Gent-Watertoerist organiseert alsnog enkele van zijn intussen alom bekende thematische boottochten tijdens de Gentse Feesten. Naast de Zangboot en de Lachwandeling belooft ook Theater op het Water weer veel moois. “Het zouden wel eens hele mooie ‘fieste’ kunnen worden.”

Het mag duidelijk zijn intussen: officieel zijn de Gentse Feesten geannuleerd, maar de Gentenaars zouden de Gentenaars niet zijn als ze daar niet iets op vinden. Er komen ‘Gentse Feestjes’, Pierke is weer van de partij en ook heel wat andere Gentse ondernemers slaan de handen in elkaar en komen met een initiatief. Zo besliste Henk Hellemans van de rondvaartboten Gent-Watertoerist en Rederij De Gentenaer na 8 juni, toen de bootjes weer het water op mochten, om alsnog enkele van de vaste thematochten te organiseren tussen 18 en 26 juli.

Ik ben vooral blij dat we als Gentse ondernemers elkaar steunen in deze moeilijke periode Henk Hellemans

Blikvanger is de Van Eyck Ediese van Theater op het Water, een rondvaart van een uur in een open boot met lekker eten en drinken, waarbij op drie plekken gestopt wordt voor een stukje theater. De acteurs, docent Anton Cogen en afgestudeerde leerlingen Sonja, Ben en Jan van het Theater- en Filminstituut Brouns, hangen hun act op aan Van Eyck… het zwembad.

(Lees verder onder de video, waarin Anton Cogen het beste van zichzelf geeft als ‘De Mensenredder’)



Zelf naar Pierke

“Ik ben vooral blij dat alle partners direct wilden meedoen, en dat we als Gentse ondernemers elkaar steunen in deze moeilijke periode”, zegt Hellemans. “Gruut is onze sponsor: op elke tocht wordt Gruutbier geschonken. De Gentse lachanimator Luc Van Imschoot is er weer bij voor de Lachwandeling en niet te vergeten de dienst cultuur, voor de !OMG 7 Senses Tour over Jan Van Eyck. Dat is naar mijn mening de beste wandeling die we in jaren hebben gehad.”

Voordeel van de Gentse Feesten ‘anders’: voor het eerst sinds hij als student bij Gent-Watertoerist aan de slag ging, kan Hellemans zelf ook iets meepikken van het aanbod. “Andere jaren ben je altijd zo hard aan het werk, dan gaat dat niet. Maar het zouden wel eens hele mooie ‘fieste’ kunnen worden, met veel minder volk en vooral voor de Gentenaar. Ik ga alvast naar Pierke kijken, en vrijdag naar Gent Jazz.”

Het programma van de Gentse Feesten bij Gent-Watertoerist vindt u hier.