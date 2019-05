Ook de Heilig Kruiskerk in Sint-Amandsberg staat nu te koop

Erik De Troyer

31 mei 2019

16u57 4

Het bisdom blijft maar kerken te koop aanbieden. Nu staat de Heilig Kruiskerk in de Sint-Amandsberg te koop. Richtprijs: 385.000 euro voor een oppervlakte van 1.180 vierkante meter en een aanzienlijke lap grond.

De modernistische kerk uit 1965 ziet er nog best goed uit maar wie de kerk wil kopen moet wel rekening houden met een waslijst aan voorwaarden. De plannen voor de nieuwe bestemming moeten eerst en vooral voorgelegd worden. De bisschop kan weigeren indien de nieuwe bestemming niet ‘waardig’ is of ‘de gelovigen kan kwetsen’.

Ook qua erfgoed doet men er niet zo maar mee wat men wil. Eigenlijk moet het gebouw in zijn geheel bewaard blijven. Dat geldt voor all originele interieurelementen zoals de vloeren, glasramen, het plafond en zelfs het meubilair. Het enige wat wel verwijderd mag worden zijn het houten kruisbeeld achter het altaar, het orgel en de roze kleur van het interieur. Potentiële kopers kunnen het gebouw bezoeken via vastgoedkantoor Defooz.

De plannen om de kerk te verkopen zijn er al langer. Een ex-lid van de kerkfabriek hield die verkoop echter tegen door naar de kerkelijke rechtbank in Rome te trekken. Tevergeefs.