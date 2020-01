Ook beloftes voor Dampoortstation: dit jaar nog een nieuwe roltrap

Erik De Troyer

24 januari 2020

14u26 4

De NMBS zal niet tot na 2027 wachten om het Dampoortstation onder handen te nemen. “Het oorspronkelijke plan was om het station Dampoort aan te pakken wanneer de renovatie van Gent Sint-Pieters achter de rug was. Aangezien de werken aan het ene station zo lang aanslepen willen we niet meer zo lang wachten”, zegt NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir.

Eén van de grootste ergernissen van de reizigers zal nog dit jaar aangepakt worden: de roltrap. Die is al lange tijd stuk. “Die roltrap zal vervangen worden. Het heeft een tijdje geduurd omdat de roltrap deel uitmaakte van een grotere bestelling van roltrappen. In heel wat stations vinden we roltrappen terug die zich in een ‘bijzondere’ staat bevinden”, zegt ze. Ook de fietsenstalling zal uitgebreid worden met etagerekken.