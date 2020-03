Ook ArcelorMittal werkt door: “De cokesfabriek kunnen we niet stilleggen” Sabine Van Damme

16 maart 2020

19u20 26 Gent Ook de fabriek van ArcelorMittal in de Gentse haven blijft draaien. Daar werken om en bij de 4.700 mensen. “Wij hebben geen keuze, een cokesoven kan je nu eenmaal niet stilleggen”, klinkt het. “Maar er wordt wel een pak maatregelen genomen.”

Bij ArcelorMittal zijn – net zoals in heel wat bedrijven – de medewerkers ongerust over het coronavirus en de verspreiding ervan op de werkvloer. Toch blijven grote bedrijven draaien. “Bij ArcelorMittal kunnen we niet anders”, klinkt het bij Dominique Baert van ABVV Metaal. “Een cokesoven kan je gewoon niet stilleggen. Dan is die finaal verloren. Daarom worden er maatregelen per afdeling genomen, en worden er mensen preventief naar huis gestuurd, als ‘reserve’ voor als het nodig zou zijn.”

Jan Cornelis, woordvoerder van het bedrijf, bevestigt dat. “Uiteraard nemen we standaard maatregelen, zoals handhygiëne, maar we doen veel meer. Het restaurant in het hoofdgebouw is dicht, de refters in de productie-afdelingen blijven open, maar met strikte richtlijnen. Wie klachten aan de luchtwegen heeft, mag er niet in, aan tafel en in de wachtrij moet een meter afstand gehouden worden. Zo veel mogelijk fysieke vergaderingen worden geannuleerd, en carpoolen wordt afgeraden. Wie ziek is, blijft thuis, maar ook wie een gezinslid heeft met symptomen van corona, mag niet meer komen werken. Medewerkers met ‘kritische functies’ kunnen door de leidinggevende gevraagd worden om preventief thuis te blijven. Het gaat hier om functies die onontbeerlijk zijn voor de veiligheid en de productie binnen ons bedrijf. Deze medewerkers zijn als het ware van wacht, en zijn flexibel oproepbaar.”

Het bedrijf heeft ook een algemene mailbox en een algemene infolijn omtrent corona opgestart, die 24 uur per dag en 7 dagen per week bemand is. Er worden ook interne nieuwsbrieven verspreid, en een videoboodschap van de CEO. Voorlopig is er geen invloed op de productie van het bedrijf. “We stellen alles in het werk om het bedrijf draaiend te houden”, zegt Cornelis. “Het risico op productieverminderingen is uiteraard aanwezig.”