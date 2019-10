Ook afbraak B401, verlenging tram 4, Heuvelpoort en Wissenhage op tafel Sabine Van Damme

02 oktober 2019

06u30 19 Gent Het regeerakkoord is intussen bekend, maar niet alles wat de regering van plan is, staat daar in. Er bestaan ook nog een soort bijlages, atoma genoemd, waar nog meer concrete ideeën in staan. En daar mag Gent juichen, qua mobiliteit. Al blijft de Dampoort de grote afwezige.

AFBRAAK B401

De afrit die rechtstreeks van de autosnelweg tot aan de Zuid leidt, is al lang een doorn in het oog van het stadsbestuur. Sinds 2012 klinkt dat Gent dat viaduct afgebroken wil zien, maar de stad heeft daarover geen bevoegdheid. Vlaanderen is baas over de toekomst van de B401. In het regeerakkoord staat er niks over, maar in de bijlagen van dat akkoord, de zogenaamde ‘atoma’, ligt het dossier wél op tafel. Vlaanderen voorziet geld voor de opstart van een studie rond de afbraak van de B401. Goed nieuws voor de tegenstanders van de B401 dus.

HEUVELPOORT

In diezelfde atoma wordt ook de Gentse Heuvelpoort genoemd. Dat knelpunt op de Gentse stadsring zorgt nog steeds voor dagelijkse problemen. Er kruisen nu eenmaal veel banen op dat punt. Wat er juist moet gebeuren om het verkeer daar vlot te trekken is niet duidelijk. Vlaanderen voorziet nu wel geld voor een studie om een betere doorstroming aan de Heuvelpoort te verkrijgen.

TRAMLIJN 4

Gent smeekt al jaren om extra tramsporen, maar er kwamen er de voorbije decennia nauwelijks bij. In het regeerakkoord staat nu wel de vertramming van buslijn 7 tussen Sint-Pietersstation en de Dampoort opgenomen. Niet in het regeerakkoord, maar wel in de atoma, staat ook tramlijn 4. Het is niet duidelijk waarover dit juist gaat. Het kan gaan over de verlenging van de Lijn 4 Die stopt nu op de UZ-campus, en zou doorgetrokken worden tot aan de Ghelamco Arena. Dat is fantastisch nieuws voor de ontsluiting van die site. Maar het zou ook kunnen gaan om de broodnodige herstellingswerken aan de sporen in Ledeberg, waar nu al ruim een jaar geen tram meer mag rijden wegens te slechte staat van de sporen.

STELPLAATS WISSENHAGE

De nieuwe tramstelplaats in de Wondelgemse Meersen waar al ruim 15 jaar over gesproken wordt, staat in de atoma. Komt de stelplaats er nu eindelijk echt?