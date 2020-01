Onze weekendtips: bibberen en dansen in Gent, carnaval vieren in Zwalm of vogels spotten in eigen tuin Redactie

30 januari 2020

12u12 0 Gent Nog geen plannen voor het weekend? Onze redactie zet je graag op weg voor een onvergetelijk weekend. In onze selectie kan je gaan bibberen in de Gentse Blaarmeersen, carnaval vieren in Zwalm of gewoon vogels spotten in eigen tuin. Wie liever exotische vogels spot, raden we ‘Sparkle’ aan, het grote LGBT-feest van Cavaria in de Vooruit of Age of Love in Charlatan. Dansplezier gegarandeerd!

Bibberduik in Gent

De Bibberduik in de Gentse Blaarmeersen is zondagnamiddag aan zijn 14de editie toe. In 2015 en in 2017 werd de winterse zwempartij nog afgelast door de aanhoudende vriestemperaturen, maar zondag is het gewoon prijs. Vanaf 14.30 uur kan je er de ijzingwekkende temperaturen van de grote vijver van recreatiedomein De Blaarmeersen overwinnen. Dankzij de pompende beats en de carnavaleske sfeer krijg je het bijna automatisch warm van binnen.

Carnavalsweekend in Zwalm

Wie graag al carnaval viert in januari, moet komend weekend in Zwalm zijn. Daar trekt de jaarlijkse carnavalsstoet zaterdagmiddag door de straten. Opmerkelijk: het parcours is amper 1,1 kilometer lang. Op zondag trekken de kinderen door de straten. De befaamde Troela’s staan in voor de begeleiding.

Vogels spotten in eigen tuin

Wie dit weekend liever thuis blijft, kan vogels spotten in eigen tuin. Tijdens het grote vogelweekend schakelt Natuurpunt je hulp in: installeer je voor het raam, hou je verrekijker in de aanslag en tel alle vogels die een bezoekje brengen aan je tuin. Geen tuin, of liever wat gezelschap? Ga vogelspotten in groep, of sluit aan bij een wandeling of workshop. Meer info op www.natuurpunt.be.

Schitter op de dansvloer tijdens Sparkle of Age of Love

De Gentse Vooruit blinkt en glittert zaterdag als nooit tevoren. Dan organiseert Cavaria er zijn jaarlijkse LGBT-feest ‘Sparkle’. Je mag er een knallend feest verwachten met een optreden van Dolly Bing Bing en dj-sets van onder meer Bernard Gavilan en Ilse Liebens. Het ideale feestje voor iedereen wie eens ongeremd zijn dansbeentjes uit wil zwieren. Dat er een glitterbar is hoeven we er niet bij te zeggen. Een beetje verderop aan de Vlasmarkt vieren ze de zalige jaren 90 tijdens een gloednieuwe editie van Age Of Love. Dansliefhebbers surfen naar sparkle.cavaria.be of www.ageoflove.be.

Wolken kijken in het Leen

Vraag je je ook wel eens af hoe het komt dat het de ene dag vriest dat het kraakt en dat je de volgende dag zelfs geen muts meer nodig hebt om naar je werk te fietsen? Zondag leren ze je in het prachtige provinciaal domein Het Leen in Eeklo het weer beter begrijpen. Vanaf 9.30 uur brengt een deskundige van Volkssterrenwacht Armand Pien een boeiende lezing over zon, wind, bliksem en sneeuw. Nadien kan je de opgedane kennis in de praktijk omzetten tijdens een verkwikkende boswandeling. Goesting gekregen: www.hetleen.be.