Onze tips voor het weekend: van winterwandelingen tot jazzavonden Jill Dhondt

05 december 2019

Gent - Bezoek winterfeesten met lichtwandeling

De winterfeesten staan voor de deur en kunnen zaterdag op een unieke manier bezocht worden. Een gids neemt bezoekers mee om de schoonheid van de stad bij valavond te ontdekken. De straten, pleinen en gebouwen worden in de avondschemering op een artistieke manier in licht gehuld. Het uitgangspunt van de stad was om deze duurzaam te verlichten en rationeel met energie omspringen. Het resultaat is een binnenstad waarin architecturale accenten, straten, monumenten en pleinen op een esthetische manier worden uitgelicht. Wie de stad op een andere manier wil bewonderen moet om 18 uur aan de muziekkiosk op de Kouter zijn. De wandeling eindigt om 20 uur aan de Sint-Niklaaskerk met een oliebol van Delforge.

Kruisem - Repair Café

Heb je een stoel staan waarvan een poot los zit? Een broodrooster met een defect? Dan kan je dit weekend op meerdere plaatsen terecht. De Mastbloem in Kruisem is één van de plekken waar terug een Repair Café gehouden wordt. In plaats van spullen zomaar weg te gooien helpen buurtgenoten elkaar om kledij, elektrische apparaten, meubels, fietsen en computers te herstellen. Op deze manier kan de afvalberg verkleind worden. Het Repair Café in de Mastbloem is deze zaterdag open van 9 uur tot 12.30 uur. De herstellingen worden gratis uitgevoerd.

Gent - De Warmste Rondleiding in het MSK

Speciaal voor de Warmste Week neemt gids Valerie De Witte bezoekers mee doorheen het museum met zintuigen als rode draad. Horen, zien, voelen, proeven en ruiken: je kan het allemaal tijdens de kennismaking met enkele topwerken in de vaste collectie. De toegangstickets worden geschonken door het museum aan het goede doel. Aan de gids kan een vrije bijdrage gegeven worden. Het MSK ontwikkelt al jaren een aanbod voor blinde en slechtziende bezoekers. Het gaat dan over 3D-voelplaten, maandelijks gegidste rondleidingen en workshops op maat. Daarom gaat de opbrengst van de rondleiding naar Zicht op Cultuur, een platform voor blinden en slechtzienden in Vlaanderen. De rondleiding vindt plaats op zaterdag 7 december om 10.30 uur en om 14 uur. Het MSK vraagt om vooraf in te schrijven.

Lovendegem - Jazzavond

Julien Goethals stichtte de band ‘The Julian’s New Orleans Jazz Friends’ in 1987. Sindsdien brengen ze New Orleans jazz zoals de Amerikaanse pioniers dat deden. De groep is intussen een vaste waarde geworden in het jazzcircuit. Het is daarom een unieke kans om ze deze zaterdag aan het werk te zien in het Kaffee Kokopelli in Lovendegem om 20 uur. Kaarten kosten 7 euro in voorverkoop en 8 euro aan de kassa. Reserveren kan door te mailen naar roland.goetmaeker@telenet.be of door te bellen naar 09/372 98 82.

Grimminge - Winterwandeling

Wie dit weekend de frisse winterlicht wil opsnuiven heeft meerdere opties. Eén van de mogelijkheden is de winterwandeling dwars door Grimminge. Deze kan zowel op zaterdag als op zondag, telkens vanaf 8 uur. De tocht begint en eindigt aan het Oud-Gemeentehuis en doet de mooiste plekjes van Grimminge aan. Er werden meerdere routes uitgestippeld zodat wandelaars van elk kaliber kunnen deelnemen. Zo werd voor de jonge gezinnen een buggy-vriendelijk parcours voorzien. Wie de winterkou getrotseerd heeft kan achteraf opwarmen bij een kop verse soep, dessertkoffie of een streekbiertje.