Onze tips voor het weekend: van Rock Zottegem over Heilig Bloedprocessie tot passage Tour de France Sam Ooghe

04 juli 2019

11u27 0 Gent Geen idee wat te doen dit weekend? Onze redactie zet voor u vijf tips op een rijtje. Met in de hoofdrollen: muziek, cultuur, een heilige processie... en natuurlijk koers.

1. Zaradi Tebe: explosieve culturele cocktail in het Keizerpark

Geen Gents park dat zich de laatste jaren eigenzinniger toont dan het Keizerpark in Ledeberg. Op vrijdag, zaterdag en zondag wordt u er verwacht op het Zaradi Tebe Festival, een evenement waarvan de naam even betoverend is als het programma. De organisatie belooft poëzie, beeldende kunst, straattheater, circus, stand-up en muziekoptredens. Kortom: een explosieve culturele cocktail met een ecologisch bewustzijn. U zal het moeten zien om het te geloven.

2. Dok Noord Markt: bier, vinyl en zon

Dok Noord doet het altijd net een beetje anders. Hun maandelijkse zaterdagmarkten van april tot september zijn niet de rommelmarkten die u gewend bent. Dit weekend staat de markt in het teken van twee producten: bier en vinyl. Verwacht u aan artisanale, onbekende en/of onbeminde biertjes, en de stoffigste en flitsende platen. Dj’s bieden aangename achtergrondmuziek bij het geshop en gesnuister. Wilt u toch liever een ‘normale’ rommelmarkt? Dan komt u gewoon zondag terug.

3. Rock Zottegem: Jubileumeditie om ‘u’ tegen te zeggen

Gers Pardoel, Limp Bizkit, Boef, Channel Zero, Arsenal, Interpol: het is slechts een greep uit de indrukwekkende line-up van Rock Zottegem, dat vrijdag en zaterdag georganiseerd wordt. Voor de 25ste keer, trouwens: het wordt dus dubbel feesten dit weekend. En aangezien u, terecht, niets wil missen van al dat muzikaal geweld, voorziet de organisatie dit jaar voor het eerst een innovatief betaalsysteem. Met een simpele app kan u op voorhand al bonnetjes aankopen, waardoor lang aanschuiven tot het verleden behoort. “Via de app ‘Swipedrinks’ kan je in een handomdraai ook een pintje trakteren aan een maat die aan de andere kant van het festivalterrein staat. Of je kan je laten trakteren door de mama of de suikernonkel die thuis zitten.” Heeft u werkelijk nóg een reden nodig om te komen?

4. 75ste Heilig Bloedprocessie in Meigem

Het hoeft niet altijd feesten en bier te zijn, natuurlijk. Wie het wat serener wil doen, of gewoon wil bekomen van een zaterdags feestje, kan op zondag terecht in Meigem voor de 75ste Heilig Bloedprocessie die door de straten zal trekken. Van de processies, niet te verwarren met de rups, bestaan er in Vlaanderen nog maar een handvol, en die van Meigem bestaat al sinds 1945. “Sinds de eerste editie heeft de processie nog niets ingeboet aan ingetogenheid”, aldus de organisatie. “Het centrale thema van de boetetocht is het lijden van Christus en ruim 550 vertolkers geven gestalte aan dit gebeuren. Naast de helft van de huidige inwoners stappen ieder jaar ook veel gewezen dorpelingen en mensen uit de wijde omgeving mee.” Ook sereniteit kan spectaculair zijn. Het bewijs: zondag.

5. Festival Pedal: feestje buiten categorie

Dit weekend is de Tour de France in het land - en dat zal de organisatie geweten hebben. Het toppunt van de Belgische passage is de beklimming van de mythische Muur van Geraardsbergen. Voor de gelegenheid staat Festival Pedal op het programma, dat een volledige en gratis daginvulling biedt voor jong en oud. Een volksfeest voor 30.000 bezoekers, daaraan kan u zich verwachten, met veel muziek, eten en drinken, en natuurlijk de passage van ‘s werelds grootste rittenkoers. Kom op tijd, is de boodschap, en blijf laat: want koers is feest.