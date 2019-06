Onze tips voor het weekend: van Retro Ronde, feest rond de Schelde, Ola!Peloezza tot Gentse Rollerparade Joris Vergauwen

14 juni 2019

Retro Ronde van Vlaanderen

Wielrennen was ooit een sport zonder technologische snufjes of windtunnels. Ooit overwon de ‘oerflandrien’, denk maar aan de tijd van Briek Schotte en Arthur Decabooter. De Retro Ronde van Vlaanderen neemt je mee naar die tijd, waar carbon niet bestond en renners met een stales ros en wollen trui met de hellingen streden. Op zaterdag 15 en zondag 16 juni staat alles in het teken van de Retro Ronde, met op zaterdag onder meer een wielerrommelmarkt, rustige groepsritten en een retro dansfeest. Zondag is er de historische tocht van 40, 80 of 120 kilometer door het iconische landschap van Vlaanderens Mooiste. Alle afstanden vertrekken en finishen in Oudenaarde.

Info: www.retroronde.be.

Hoogtij

Op zondag 16 juni is er ‘Hoogtij’, een feest in heel wat gemeenten in de Scheldevallei, van Antwerpen tot Gent. Tijdens Hoogtij kan je al varend, fietsend en wandelend de vele troeven van de Scheldevallei ontdekken. 22 gemeenten langs Schelde, Durme en Rupel schotelen daarom een feestmenu voor met meer dan zestig activiteiten. Eén van de blikvangers zondag is de openluchtfototentoonstelling langs de oevers van de Schelde in Berlare, Destelbergen, Laarne, Melle, Wetteren en Wichelen. Via een oproep konden (amateur)fotografen foto’s insturen die de kracht van het water verbeelden. Maar liefst 532 beelden werden ingezonden. De geselecteerde foto’s zijn langs of in de nabijheid van de Schelde te zien. Voor de sportievelingen is er een fietsroute van 53 kilometer uitgestippeld langs alle foto’s.

Info: www.hoogtijscheldevallei.be.

Ola!Peloezza

Zaterdag op het recreatiedomein De Warande in Wetteren: Ola!Peloezza, een doe- en beleeffestival voor kinderen van 4 tot 12 jaar en hun mama’s en papa’s. Ola!Peloezza is dit jaar aan de tiende editie toe en dat laten ze niet onopgemerkt voorbijgaan. Op het programma staan tal van leuke doe-activiteiten en voorstellingen. Doorlopend en gratis van 14 tot 18 uur.

Info: www.ccnovawetteren.be.

Gent zoals het vroeger was

Een middeleeuws kampement op de Korenmarkt, met onder meer een smid, een maliënbreier, troubadours en demonstraties van gevechtskunsten, dat is zaterdag één van de blikvangers van de Archeologiedagen in Gent. Er zijn ook themawandelingen met de Gentse stadsarcheologen, zoals ‘Het middeleeuwse Manhattan, Gent in de 13de eeuw’. Mooi wordt ook de Sint-Niklaaskerk in augmented reality: met behulp van virtuele realiteit reconstrueren ze onderdelen van de kerk die niet meer bestaan. Kortom, met 3D-brillen in het verleden duiken van een bijzonder stukje Gentse geschiedenis.

Info: www.archeologiedagen.be.

Gentse Rollerparade

Rollerskaters kunnen zaterdagavond opnieuw hun hart ophalen met de Gentse Rollerparade, een tocht op rollen door de stad. Dat is een initiatief van Rollerman in samenwerking met de stad Gent, de politie, brandweer en De Lijn. Voor de eflde editie dit jaar ligt de start opnieuw aan de Yachtdreef aan de Watersportbaan in Gent. De kleine toer van 10 kilometer start om 20 uur, de grote toer om 21.15 uur. Deelnemen is gratis.

Info: www.degentserollerparade.be.