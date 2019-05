Onze ongezouten mening over de gerechten van ‘Gent Smaakt’ en ‘Barrio Cantina’ Erik De Troyer Wannes Nimmegeers

30 mei 2019

08u00 2 Gent Woensdag landden zowel Gent Smaakt als food truck festival Barrio Cantina in hartje Gent. Voor de gelegenheid mochten wij ons eens laten gaan en dus proefden we een aantal opvallende of doodgewone gerechten voor. Onze ongezouten mening over – soms – ongezouten gerechten.

Pork Kimchi Bun – Umamido – Barrio Cantina – 4,5 euro ****

Kimchi zijn Koreaanse gefermenteerde groenten. Dat moeten we proberen. Het varkensvlees is bijzonder zacht maar wel behoorlijk vettig. De hoisin-saus en de gefermenteerde groenten geven alles een hartige, rijke smaak. Prima start al is de portie verre van royaal. Binnenkort opent een echte vestiging van deze food truck in Gent. Wie iets bestelt krijgt meteen een bon voor enkele proevers.

Ceviche – Peruaanse keuken – Barrio Cantina – 10 euro ***

Het duurste gerecht op de kaart maar wat een berg eten. En grote hoeveelheid roodbaars die niet gebakken werd maar wel werd gegaard in limoensap. Echt zuur smaakt de vis niet maar met gefrituurde wortel er op, verschillende soorten maïs en zoete aardappel is dit wel een mooi bord eten.

Strawberry Mochito ijsje – Daydreams & ice pops – Barrio Cantina – 3 euro ***

Voor wie echt niet kan kiezen tussen een cocktail of een ijsje. Dit zijn ijslolly’s met alcohol erin. Er bestaan er met pakweg Negroni en Aperol maar Strawberry Mochito is zonder meer de beste. Voorzien van een bladje mund en bevroren aarbeien. Dronken ga je van deze ijsjes niet worden aangezien te veel alcohol er voor zorgt dat de ijsjes niet bevriezen.

Kyoto – San Gent – Gent Smaakt – 7,77 euro – *

De verwachtingen zijn wel behoorlijk hoog gespannen. Het gerecht Kyoto bestaat uit gepekelde makreel, koolrabi, crème van ansjovis, gepofte granen, verse kruiden en grof zout. De portie is klein maar dat maakt niet uit als de smaak er is. ‘Reizen zonder het land te verlaten’ staat er op de kaart. Helaas is die niet de smaakbom of de reis die we verwachtten. Hoe een gerecht met gepekelde makreel, ansjovis en grof zout nog steeds flauw kan smaken snappen we niet echt.

Gentse ijsmacaron – Ijsster – Gent Smaakt – 5,55 euro – *****

De ijsmacaron is een nieuwigheid en bestaat in drie versies. Wij kiezen voor ‘Puur’ met drie bolletjes sorbet van rode bieten, bloedappelsien en framboos. Dit is een écht dessert. Een bijzonder grote zoete macaron met licht zuur sorbet. Beter valt hier niet te vinden. Dit dessert heeft naar ons gevoel genoeg calorieën om een dodentocht op uit te lopen maar niemand zal klagen als men dit op restaurant voor deze prijs krijgt.

The Winning Egg – Lys d’Or – Gent Smaakt – 7,77 euro – ***

Toch een gewaagde combinatie: gepocheerd ei, ossenstaart, ganzenlever, mousseline en een kippenvelkrokantje. Dat laatste zorgt voor wat textuur dus dat is al mooi meegenomen. Jammer genoeg is het hele gerecht nogal lauw en wordt alles snel opgeslorpt door het eigeel.

Balletjes in tomatensaus – Alice – Gent Smaakt – 6,66 euro – **

Dit is zowat het laatste gerecht dat we op Gent Smaakt verwachten dus waarom niet eens proberen? Dit is in elke geval een gerecht zonder franjes. Gehaktballen, tomatensaus, puree. Eigenlijk een eenvoudig kindergerecht en dat moet kunnen op een culinair festival want ik bij de meeste kinderen moet je vermoedelijk niet afkomen met een kippenvelkrokantje.

Semi Fredo – Gaston – Gent Smaakt – 4,44 euro - ***

Een eenvoudig en eerlijk dessert bestaande uit bevroren boerenyoghurt, aardbeien, aardbeiencoulis en vanille. Zeer zoet maar de prima aarbeien zorgen wel voor een beetje een zure toets. Voor 4.44 euro mag men hier zeker niet over klagen.