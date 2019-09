Onverbeterlijke vechtersbaas riskeert half jaar cel JDG

12 september 2019

14u31 0 Gent Het Gentse gerecht moest zich woensdagmiddag buigen over een opmerkelijke vechtpartij. Een van de betrokkenen, een vechtersbaas met naam en faam bij de politie, riskeert een half jaar effectieve gevangenisstraf.

Al elf keer opende de politie dit jaar een dossier tegen de Gentse vechtersbaas: dat de eerste beklaagde geen onbekende is voor het gerecht, is nog zachtjes uitgedrukt. Woensdag moest hij zich - samen met zijn ‘tegenstander’- in het nieuwe gerechtsgebouw verantwoorden voor een vechtpartij uit 2018. Opdagen deden beide beklaagden niet. De eerste stuurde zijn kat, de tweede zijn advocaat.

Beide heren gingen met elkaar op de vuist bij een tankstation in de buurt van de Visserij. “Wat startte als een vriendelijk gesprek, mondde na een discussie over geld plots uit in een duw”, vertelt de openbare aanklager. “De tweede beklaagde reageerde met zijn vuist, waarna de eerste een ijzeren staaf uit zijn vrachtwagen nam.”

Tweede incident

Later troffen de heren elkaar opnieuw aan de Tongstraat. In het smalle straatje zou de eerste beklaagde met hoge snelheid op de tweede zijn afgereden. Die reageerde door met een steen naar de naderende vrachtwagen te gooien. “Voor zijn eigen veiligheid”, stipt zijn advocaat aan.

Beide heren riskeren nu celstraffen tot zes maanden effectief. De advocaat van de tweede beklaagde pleitte woensdagvoormiddag voor een vrijspraak. Bovendien wil hij 13.300 euro aan schadevergoedingen, onder meer om het uurwerk en de bril van zijn cliënt te vergoeden. Vonnis op 26 september.