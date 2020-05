Ontwerpster van luxehandtassen schakelt over op mondmaskers en zet patroon gratis online: “Mensen weten weinig af van dit nieuwe product” Jill Dhondt

14 mei 2020

09u33 5 Gent Liesbeth Verhelst (34) is het gewoon van luxehandtassen te maken die terechtkomen bij Café Costume en Jo De Visscher. Toen haar vriend en zus een mondmasker nodig hadden, gooide ze het roer om. Ze tekende een patroon voor een comfortabel en mooi mondmasker en begon ze te verkopen. Om anderen te helpen betere maskers te maken, deelt ze haar patroon gratis op haar website.

“Het begon toen mijn zus en vriend een masker nodig hadden om de trein te nemen. Mijn zus vond niets dat haar aanstond. De maskers die ze al gedragen had verschoven voortdurend, en de rekkers deden pijn. Om haar te helpen begon ik een patroon uit te tekenen. Ik combineerde de twee courante patronen, en paste dat model verder aan. Daarna koos ik het juiste materiaal op basis van de ergernissen die ik al gehoord had. De rekkers mochten niet te breed zijn of te stug, anders snijden ze te hard. Linten wou ik vermijden, aangezien die te veel werk zijn om aan te doen.”

Ik maak handtassen, maar ik heb wel een parcours afgelegd in de mode. Daardoor weet ik veel van materiaal en comfort. Veel mensen gaan nu een mondmasker kopen, maar ze weten niet waar ze moeten op letten Liesbeth Verhelst

Zo creëerde Liesbeth haar eigen mondmasker en begon het te verkopen. “De eerste reeks was in één dag tijd volledig uitverkocht. Het is grappig, want mondmaskers maken is helemaal niet mijn core business. Ik maak handtassen, maar ik heb wel een parcours afgelegd in de mode. Daardoor weet ik veel van materiaal en comfort. Veel mensen gaan nu een mondmasker kopen, maar ze weten niet waar ze moeten op letten. Het is een nieuw product, waar ze weinig van kennen.” Op de site van Liesbeth staan momenteel vier types te koop, en daar komen binnenkort nog kleuren bij. Ieder masker kost 20 euro, is wasbaar op 60 graden en voorzien van een opening voor een filter.

Doe-het-zelf

Liesbeth haar patroon en een instructievideo gratis online. Zo kan wie dat wil daarmee aan de slag. “Ik dacht aan al die mensen die momenteel slechte maskers aan het maken zijn. Ze hebben geen voorkennis, wassen dat maskertje één keer, en dan zijn ze kapot. Of ze hebben een masker gemaakt dat slecht zit, en gooien dat ook weg. Wegwerp frustreert me enorm, dus heb ik mijn patroon online gezet om hen te helpen. Zo kunnen ze een masker maken dat meteen goed zit, en er goed uitziet.”

Wie een mondmasker wil kopen of het patroon downloaden, kan terecht op de website van ZLQ.