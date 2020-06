Ontwerpen van Jonas Geirnaert en twee jonge Gentenaars worden op drieduizend mondmaskers gedrukt Jill Dhondt

23 juni 2020

15u28 0 Gent Jonas Geirnaert riep enkele weken geleden in naam van mondmaskers.gent de Gentse jongeren op om een mondmasker te ontwerpen. Ze konden daarbij kiezen uit twee thema’s: muziek en dieren. De beste uit elke categorie zou op duizend mondmaskers terecht komen, net zoals het ontwerp van Jonas Geirnaert. De burgemeester mocht uit de twee winnende ontwerpen ook nog een favoriet kiezen.

Na de oproep van Jonas Geirnaert kregen alle Gentse jongeren tussen de 12 en 19 jaar twee weken de tijd om hun ontwerp in te zenden. Ze konden kiezen tussen het thema ‘beestig = geestig of ‘muziek = passie’, maar hadden verder alle vrijheid. Nadat de inzendingen werden afgesloten, koos de organisatie een favoriet uit elke categorie. Uit de muziekcategorie werd het ontwerp van Mare Scholiers (16) gekozen. Zij tekende geluidsgolven die een mond vormen als het masker openstaat. Maura De Ketelaere (14) werd de winnaar van de dierencategorie, met een blauwe vlinder. Beide ontwerpen zullen elk op duizend maskers worden gezet.

Aan burgemeester Mathias De Clercq werd gevraagd uit de twee winnende inzendingen nog een persoonlijke favoriet te kiezen . De ontwerper van dat masker zou nog een verrassingspakket ter waarde van 50 euro ontvangen, naast de eeuwige roem. “Het is niet evident om te kiezen”, zei de burgemeester. “Het zijn beide heel mooie ontwerpen, maar ik ga toch voor de geluidsgolven. Die ruige kleuren lijken me op het lijf van menig jongere geschreven.” Nadat de burgemeester een keuze had gemaakt, telefoneerde hij nog naar Mare om haar te feliciteren.

Kabouter Wesley in het kwadraat

Naast de ontwerpen van de jonge Gentenaars, zullen ook duizend maskers met het ontwerp van Jonas Geirnaert bedrukt worden. Geirnaert maakte een tekening van tientallen kabouter Wesleys die een virus proberen te vangen met een vlindernet. In totaal zal mondmasker.gent drieduizend maskers produceren die door Gentenaars ontwerpen werden en in Sint-Amandsberg geproduceerd. De winst gaat integraal naar drie Gentse organisaties die werken met jongeren in nood.

Elk masker kost 8,50 euro, en is vanaf woensdagochtend te koop via de website.