Ontspanningstoestellen moeten ook dokters en verplegend personeel fit en gezond houden Didier Verbaere

26 maart 2020

14u12 0 Gent In het UZ van Gent werden donderdagvoormiddag drie ontspanningstoestellen geleverd. De firma Home Health Products uit Oudenaarde stelt haar toestellen ter beschikking van de medische sector met het project ‘Zorg voor de zorgverlener tijdens de Coronacrisis’.

“We zijn hier enorm dankbaar voor”, klinkt het bij het UZ in Gent. “De toestellen krijgen een plaatsje in het Brandwondencentrum, in de vergaderzaal Andre Scheershuis en op de cohortafdeling op 7K12. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor medewerkers van de dienst Intensieve Zorgen, maar mogelijks uit te breiden naar andere betrokken medewerkers”, aldus het ziekenhuis.

“Om ons steentje bij te dragen tijdens de coronacrisis, hebben we het project ‘Zorg voor de zorgverlener tijdens de Coronacrisis’ opgestart. Hierbij krijgen de zorgverleners elke dag een therapie waarmee ze kunnen ontspannen, hun immuunsysteem, de doorbloeding en lymfedrainage verbeteren. De vraag kwam vanuit het Amfiaziekenhuis uit Breda, dat het grootste aantal besmette patiënten opvangt en verzorgt. Dit zorgt voor een enorme werkdruk en vermoeidheid bij hun zorgverleners. Daarom stellen we nu ook in Vlaanderen honderd toestellen ter beschikking voor alle ziekenhuizen in België zodat alle zorgverleners hiervan kunnen genieten”, zegt Bruno Nuyttens van Home Health Products uit Oudenaarde. Het bedrijf is gespecialiseerd in medische therapietoestellen voor chronisch zieken.